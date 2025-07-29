Бот ChatGPT Agent прошел проверку Cloudflare на робота

Несколько дней назад OpenAI выпустила ChatGPT Agent — автономного помощника, способного самостоятельно взаимодействовать с веб-страницами и выполнять рутинные действия на компьютере вместо пользователя. Однако, судя по всему, разработчики немного переборщили с функциональностью.

В сети распространился скриншот, где видно, как ChatGPT Agent управляет браузером пользователя, проходит проверку Cloudflare и… нажимает на кнопку «Я не робот». Та самая CAPTCHA, что должна препятствовать автоматизации, стала жертвой… автоматизации.

Факт, что ИИ не просто вводит людей в заблуждение, а уже обманывает цифровых «собратьев», заставил многих задуматься. Несмотря на очевидную иронию ситуации, этот инцидент поднимает важные вопросы: насколько автономны должны быть ИИ-помощники, и где следует устанавливать границу их действий?

Пока OpenAI не прокомментировала инцидент официально. Но, учитывая реакцию сообщества, в ближайшее время компании придется решить — действительно ли ChatGPT Agent должен иметь возможность нажимать кнопки капчи «Я не робот».

Что умеет ChatGPT Agent

Агент работает на базе специально обученной модели, которая способна:

искать информацию на сайтах и фильтровать результаты;

запускать код и анализировать данные;

создавать таблицы, презентации и отчёты;

управлять календарём и планировать встречи;

бронировать рестораны, делать покупки и выполнять рутинные задачи.

Вся работа агента происходит с использованием встроенного виртуального компьютера — он может загружать и обрабатывать файлы, выполнять команды в терминале, просматривать результаты в визуальном браузере.