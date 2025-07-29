Бот ChatGPT Agent пройшов перевірку Cloudflare на робота29.07.25
Кілька днів тому OpenAI випустила ChatGPT Agent – автономного помічника, здатного самостійно взаємодіяти з веб-сторінками і виконувати рутинні дії на комп’ютері замість користувача.
У мережі поширився скріншот, де видно, як ChatGPT Agent керує браузером користувача, проходить перевірку Cloudflare і… натискає на кнопку «Я не робот» Та сама CAPTCHA, що повинна перешкоджати автоматизації, стала жертвою автоматизації.
Факт, що ІІ не просто вводить людей в оману, а вже обманює цифрових «побратимів», змусив багатьох замислитися.
Поки OpenAI не прокоментувала інцидент офіційно. Але, враховуючи реакцію спільноти, найближчим часом компанії доведеться вирішити, чи дійсно ChatGPT Agent повинен мати можливість натискати на кнопки капчі «Я не робот».
Що вміє ChatGPT Agent
Агент працює на базі спеціально навченої моделі, яка здатна:
- шукати інформацію на сайтах та фільтрувати результати;
- запускати код та аналізувати дані;
- створювати таблиці, презентації та звіти;
- керувати календарем та планувати зустрічі;
- бронювати ресторани, робити покупки та виконувати рутинні завдання.
Вся робота агента відбувається з використанням вбудованого віртуального комп’ютера – він може завантажувати та обробляти файли, виконувати команди у терміналі, переглядати результати у візуальному браузері.
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