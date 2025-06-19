Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 — TWS наушники с ИИ19.06.25
Компания Bose анонсировала второе поколение своих премиальных полностью беспроводных наушников — QuietComfort Ultra Earbuds 2. Новинка получила обновлённую систему адаптивного шумоподавления, улучшенное качество передачи голоса и поддержку беспроводной зарядки.
Технология ActiveSense использует алгоритмы на основе искусственного интеллекта для более точной и быстрой реакции на резкие звуки вроде сирен или шума транспорта. Для повышения разборчивости речи в шумной обстановке используется массив из восьми микрофонов и интеллектуальная система фильтрации голоса.
Футляр для наушников теперь поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi, а быстрая зарядка через кабель позволяет получить до 2 часов прослушивания всего за 20 минут.
Также обновлены амбушюры — они получили защиту от скопления ушной серы и рассчитаны на более комфортную посадку. QuietComfort Ultra Earbuds 2 будут доступны в трёх цветах: чёрный, белый дым и тёмная вишня.
Предзаказ уже открыт по цене $299. Официальный старт продаж намечен на 26 июня 2025 года.
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