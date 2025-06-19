Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 – TWS навушники з ШІ19.06.25
Компанія Bose анонсувала друге покоління своїх преміальних повністю бездротових навушників – QuietComfort Ultra Earbuds 2. Новинка отримала оновлену систему адаптивного шумоподавлення, покращену якість передачі голосу та підтримку бездротової зарядки.
Технологія ActiveSense використовує алгоритми на основі штучного інтелекту для більш точної та швидкої реакції на різкі звуки на кшталт сирен чи шуму транспорту. Для підвищення розбірливості мови в шумній обстановці використовується масив восьми мікрофонів та інтелектуальна система фільтрації голосу.
Футляр для навушників підтримує бездротову зарядку за стандартом Qi, а швидка зарядка через кабель дозволяє отримати до 2 годин прослуховування всього за 20 хвилин.
Також оновлено амбушюри – вони отримали захист від скупчення вушної сірки та розраховані на більш комфортну посадку. QuietComfort Ultra Earbuds 2 буде доступний у трьох кольорах: чорний, білий дим і темна вишня.
Замовлення вже відкрито за ціною $299. Офіційний старт продажів заплановано на 26 червня 2025 року.
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