Bluetooth-наушники Huawei FreeBuds Pro 4 с HarmonyOS NEXT получили улучшенное шумоподавление29.11.24
Huawei представила новую модель беспроводных наушников FreeBuds Pro 4, которые стали первыми устройствами в линейке с операционной системой HarmonyOS NEXT. Наушники оснащены чипом Kirin A2, обеспечивающим быструю передачу данных и поддержку аудио без потерь до 48 кГц/24 бит. Устройство получило двойные динамики, что значительно улучшает качество звука, а также усовершенствованное активное шумоподавление (ANC), работающее с помощью искусственного интеллекта.
Система HarmonyOS NEXT добавила новые возможности: пространственное аудио для объемного звучания, перевод в реальном времени во время разговоров и функцию поиска наушников Star Flash. Наушники имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP54, что делает их практичными в повседневной жизни. Автономность устройства составляет до 6,5 часов без использования ANC, а с зарядным кейсом время работы достигает 33 часов.
Наушники предлагаются в цветах Obsidian Black, Snow White и Spruce Green. Их стоимость в Китае составляет 1499 юаней (около 206 долларов), а старт продаж запланирован на 4 декабря 2024 года. FreeBuds Pro 4 обещают стать серьезным конкурентом на рынке премиальных аудиоаксессуаров благодаря новым технологиям и интеграции с HarmonyOS NEXT.
Другие новинки Huawei
Ранее Huawei анонсировала nova Flip — первый складной смартфон среднего сегмента в линейке nova. Устройство обладает основным 6,94-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления от 1 до 120 Гц. Внешний 2,14-дюймовый OLED-дисплей используется как видоискатель для основной камеры и для запуска приложений, таких как погода и музыка.
Huawei не раскрыла точные характеристики чипсета и объема оперативной памяти, но предполагается, что смартфон работает на чипе Kirin 8000.Устройство функционирует под управлением HarmonyOS 4.2 и предлагает функции искусственного интеллекта, такие как инструмент для удаления объектов, выделение текста из изображений и генерацию изображений.
Nova Flip оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором RYYB и диафрагмой f/1.9, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Смартфон имеет толщину всего 6,88 мм в разложенном состоянии и весит 195 граммов.
Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Nova Flip будет доступен в четырех цветах: зеленом, розовом, белом и черном. Цены начинаются от 5288 юаней (744 доллара США) за модель с 256 ГБ памяти, 5688 юаней (798 долларов США) за модель с 512 ГБ и 6488 юаней (911 долларов США) за модель с 1 ТБ памяти.
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Bluetooth-наушники Huawei FreeBuds Pro 4 с HarmonyOS NEXT получили улучшенное шумоподавление Bluetooth Huawei наушники
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