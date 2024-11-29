Bluetooth-навушники Huawei FreeBuds Pro 4 з HarmonyOS NEXT отримали покращене шумозаглушення

Huawei представила нову модель бездротових навушників FreeBuds Pro 4, які стали першими пристроями у лінійці з операційною системою HarmonyOS NEXT. Навушники оснащені чіпом Kirin A2, що забезпечує швидку передачу даних та підтримку аудіо без втрат до 48 кГц/24 біт. Пристрій отримав подвійні динаміки, що значно покращує якість звуку, а також удосконалене активне шумозаглушення (ANC), що працює за допомогою штучного інтелекту.

Система HarmonyOS NEXT додала нові можливості: просторове аудіо для об’ємного звучання, переклад у реальному часі під час розмов та функцію пошуку навушників Star Flash. Навушники мають захист від води та пилу за стандартом IP54, що робить їх практичними у повсякденному житті. Автономність пристрою становить до 6,5 години без використання ANC, а із зарядним кейсом час роботи досягає 33 годин.

Навушники пропонуються в кольорах Obsidian Black, Snow White та Spruce Green. Їхня вартість у Китаї становить 1499 юанів (близько 206 доларів), а старт продажів запланований на 4 грудня 2024 року. FreeBuds Pro 4 обіцяють стати серйозним конкурентом на ринку преміальних аудіоаксесуарів завдяки новим технологіям та інтеграції з HarmonyOS NEXT.

Інші новинки Huawei

Раніше Huawei анонсувала nova Flip – перший складний смартфон середнього сегмента у лінійці nova. Пристрій має основний 6,94-дюймовий LTPO OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Зовнішній 2,14-дюймовий OLED-дисплей використовується як видошукач для основної камери та для запуску програм, таких як погода та музика.

Huawei не розкрила точні характеристики чіпсету та об’єму оперативної пам’яті, але передбачається, що смартфон працює на чіпі Kirin 8000. -czena-ot-750/”> Пристрій функціонує під керуванням HarmonyOS 4.2 та пропонує функції штучного інтелекту, такі як інструмент для видалення об’єктів, виділення тексту з зображень та генерацію зображень.

Nova Flip оснащений 50-мегапіксельною основною камерою із сенсором RYYB та діафрагмою f/1.9, 8-мегапіксельним надширококутним об’єктивом та 32-мегапіксельною фронтальною камерою. Смартфон має товщину всього 6,88 мм у розкладеному стані та важить 195 грамів.

Смартфон має акумулятор ємністю 4400 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 66 Вт. Nova Flip буде доступний у чотирьох кольорах: зеленому, рожевому, білому та чорному. Ціни починаються від 5288 юанів (744 доларів США) за модель з 256 ГБ пам’яті, 5688 юанів (798 доларів США) за модель з 512 ГБ та 6488 юанів (911 доларів США) за модель з 1 ТБ пам’яті.