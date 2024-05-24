Bluetooth-колонка Sonos Roam 2 с автономностью до 10 часов стоит $179

Sonos анонсировала новую колонку Roam 2, которая сохранила внешний вид оригинальной модели, но получила упрощённую настройку и взаимодействие.

Пользователи могут подключить Roam 2 без использования приложения, и она сразу готова к работе без соединения с Wi-Fi. Колонка имеет защиту по стандарту IP67, поддержку Apple AirPlay 2 и отдельную кнопку для сопряжения по Bluetooth, что упрощает использование по сравнению с оригинальной моделью, где сопряжение осуществлялось через кнопку питания.

Автономность Roam 2 достигает 10 часов, а зарядка осуществляется через порт USB-C. Новинка также поддерживает функцию Sound Switch, которая позволяет плавно переключаться между Roam 2 и другими колонками Sonos. Колонка оснащена одним высокочастотным и одним среднечастотным динамиком и доступна в пяти цветах. Roam 2 уже можно купить на сайте Sonos за $179.