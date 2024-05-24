Bluetooth-колонка Sonos Roam 2 з автономністю до 10 годин коштує $17924.05.24
Sonos анонсувала нову колонку Roam 2, яка зберегла зовнішній вигляд оригінальної моделі, але отримала спрощене налаштування та взаємодію.
Користувачі можуть підключити Roam 2 без використання програми і вона відразу готова до роботи без з’єднання з Wi-Fi. Колонка має захист за стандартом IP67, підтримку Apple AirPlay 2 та окрему кнопку для поєднання Bluetooth, що спрощує використання в порівнянні з оригінальною моделлю, де сполучення здійснювалося через кнопку живлення.
Автономність Roam 2 досягає 10 годин, а заряджання здійснюється через порт USB-C. Новинка також підтримує функцію Sound Switch, яка дозволяє плавно перемикатися між Roam 2 та іншими колонками Sonos. Колонка оснащена одним високочастотним та одним середньочастотним динаміком і доступна у п’яти кольорах. Roam 2 вже можна купити на сайті Sonos за $179.
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