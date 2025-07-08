Bluetooth-колонка Marshall Middleton II имеет автономность 30 часов

Компания Marshall анонсировала второе поколение своей портативной акустики — Middleton II. Обновлённая модель получила более мощное звучание, расширенную защиту от внешних воздействий и увеличенное время работы без подзарядки.

Основные характеристики

Новинка сохранила фирменный дизайн в ретро-стиле и предлагается в двух цветах: Black Brass и Cream. Middleton II оборудована двухполосной акустической системой с усилителями класса D: 60 Вт на два низкочастотных динамика диаметром 76 мм и 20 Вт на пару 15-мм твиттеров. Система формирует объёмное звучание по технологии True Stereophonic с мощным басом даже на высокой громкости.

Колонка Marshall Middleton II защищена по стандарту IP67 — она не боится пыли и может выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

Автономность и функциональность

На одном заряде устройство способно воспроизводить музыку более 30 часов. Быстрая зарядка позволяет восполнить запас энергии за 20 минут. Через порт USB можно подзарядить и внешние устройства, например смартфон.

Многофункциональный блок управления позволяет переключать треки, регулировать громкость, ставить воспроизведение на паузу и принимать звонки.

Доступность и цена

Продажи Marshall Middleton II стартовали 1 июля на официальном сайте бренда. С 15 июля колонка появится у розничных продавцов. Рекомендованная цена — $329.