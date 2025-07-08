Bluetooth-колонка Marshall Middleton II має автономність 30 годин08.07.25
Компанія Marshall анонсувала друге покоління своєї портативної акустики – Middleton II. Оновлена модель отримала більш потужне звучання, розширений захист від зовнішніх впливів та збільшений час роботи без заряджання.
Основні характеристики
Новинка зберегла фірмовий дизайн у ретро-стилі та пропонується у двох кольорах: Black Brass та Cream. Middleton II обладнана двосмуговою акустичною системою з підсилювачами класу D: 60 Вт на два низькочастотні динаміки діаметром 76 мм і 20 Вт на пару 15-мм твіттерів. Система формує об’ємне звучання за технологією True Stereophonic із потужним басом навіть на високій гучності.
Колонка Marshall Middleton II захищена за стандартом IP67 – вона не боїться пилу та може витримувати занурення у воду на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин.
Автономність та функціональність
На одному заряді пристрій може відтворювати музику більше 30 годин. Швидке заряджання дозволяє заповнити запас енергії за 20 хвилин. Через порт USB можна підзарядити зовнішні пристрої, наприклад смартфон.
Багатофункціональний блок керування дозволяє перемикати треки, регулювати гучність, ставити відтворення на паузу та приймати дзвінки.
Доступність та ціна
Продаж Marshall Middleton II стартував 1 липня на офіційному сайті бренду. З 15 липня стовпчик з’явиться у роздрібних продавців. Рекомендована ціна – $329.
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Колонка Marshall Middleton II захищена за стандартом IP67 – вона не боїться пилу та може витримувати занурення у воду на глибину до 1 метра.
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