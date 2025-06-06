Bluetooth-колонка Anker Soundcore Boom 3i не боится воды и может плавать

Компания Anker анонсировала новую портативную Bluetooth-колонку Soundcore Boom 3i, разработанную с учётом условий активного использования на открытом воздухе. Устройство получило степень защиты IP68, а также специальное покрытие, устойчивое к солёной воде. Как заявляет производитель, колонка может выдерживать погружения в морскую воду без признаков коррозии в течение двух лет.

Одной из отличительных особенностей модели стала функция Buzz Clean. Она активирует вибрации, которые помогают удалять пыль и песок, накопившиеся в решётке динамика. Также предусмотрен режим аварийного сигнала — при его активации устройство издаёт звук громкостью до 96 дБ, что может оказаться полезным в экстренных ситуациях.

Конструкция Anker Soundcore Boom 3i позволяет колонке держаться на поверхности воды, при этом динамики всегда направлены вверх. Это делает её пригодной для использования в бассейне или на открытых водоёмах. Общая мощность — 50 Вт (40 Вт у вуфера и 10 Вт у твитера), а технология BassUp 2.0 обеспечивает воспроизведение басов с частотой до 56 Гц. Встроенная LED-подсветка может работать в такт музыке.

Заявленное время автономной работы — до 16 часов при уровне громкости 50% и отключённых дополнительных функциях, таких как усиление басов и световая синхронизация. На данный момент колонка поступила в продажу в Канаде по цене $189,99. В дальнейшем ожидается её появление на других рынках.