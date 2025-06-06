Bluetooth-колонка Anker Soundcore Boom 3i може плавати і не боїться води06.06.25
Anker анонсувала нову портативну Bluetooth-колонку Soundcore Boom 3i, розроблену з урахуванням умов активного використання на відкритому повітрі. Пристрій отримав ступінь захисту IP68, а також спеціальне покриття, стійке до солоної води. Як заявляє виробник, колонка може витримувати занурення у морську воду без ознак корозії протягом двох років.
Однією з відмінних рис моделі стала функція Buzz Clean. Вона активує вібрації, які допомагають видаляти пил і пісок, що накопичилися у ґратах динаміка. Також передбачено режим аварійного сигналу – при його активації пристрій видає звук гучністю до 96 дБ, що може бути корисним в екстрених ситуаціях.
Конструкція Anker Soundcore Boom 3i дозволяє колонці триматися на поверхні води, при цьому динаміки завжди спрямовані вгору. Це робить її придатною для використання у басейні або на відкритих водоймах. Загальна потужність – 50 Вт (40 Вт у вуфера і 10 Вт у твітера), а технологія BassUp 2.0 забезпечує відтворення басів із частотою до 56 Гц. Вбудована LED-підсвічування може працювати у такт музиці.
Заявлений час автономної роботи – до 16 години при рівні гучності 50% та відключених додаткових функціях, таких як посилення басів та світлова синхронізація. На даний момент колонка надійшла у продаж у Канаді за ціною $189,99. Надалі очікується її поява інших ринках.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Ajax IndoorCam – камера для відеоспостереження у приміщеннях. Це універсальне рішення для дому та офісу, яке граничить між домашнім та професійним сегментом. Розповімо детальніше
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Bluetooth-колонка Anker Soundcore Boom 3i може плавати і не боїться води Bluetooth колонка
Конструкція Anker Soundcore Boom 3i дозволяє колонці триматися на поверхні води, при цьому динаміки завжди спрямовані вгору.
Microsoft додасть окрему кнопку скидання пристрою у Windows Microsoft
Microsoft оголосила, що учасники програми Windows Insider, які використовують Beta Channel, найближчим часом почнуть отримувати доступ до нової вкладки у системних налаштуваннях.
Microsoft додасть окрему кнопку скидання пристрою у Windows
Новий Nissan Leaf у 3-му поколінні став кросовером
Компактна цифрова камера Lenovo C55 підтримує запис у 4K
Adobe Photoshop вийшов на Android
Samsung видалить неактивні облікові записи 31 липня 2025 року
Microsoft стандартує порти USB Type-C на комп’ютерах з Windows
Вже 40% гравців Steam використовують ПК на AMD
ШІ Gemini резюмуватиме відео в Google Drive
Android 16 стане останнім оновлення для цих 18 смартфонів Samsung
Ноутбуки Asus ROG Strix G16 та G18 з відеокартами GeForce RTX 5060, 5070 почали продаватися в Україні