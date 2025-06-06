Bluetooth-колонка Anker Soundcore Boom 3i може плавати і не боїться води

Anker анонсувала нову портативну Bluetooth-колонку Soundcore Boom 3i, розроблену з урахуванням умов активного використання на відкритому повітрі. Пристрій отримав ступінь захисту IP68, а також спеціальне покриття, стійке до солоної води. Як заявляє виробник, колонка може витримувати занурення у морську воду без ознак корозії протягом двох років.

Однією з відмінних рис моделі стала функція Buzz Clean. Вона активує вібрації, які допомагають видаляти пил і пісок, що накопичилися у ґратах динаміка. Також передбачено режим аварійного сигналу – при його активації пристрій видає звук гучністю до 96 дБ, що може бути корисним в екстрених ситуаціях.

Конструкція Anker Soundcore Boom 3i дозволяє колонці триматися на поверхні води, при цьому динаміки завжди спрямовані вгору. Це робить її придатною для використання у басейні або на відкритих водоймах. Загальна потужність – 50 Вт (40 Вт у вуфера і 10 Вт у твітера), а технологія BassUp 2.0 забезпечує відтворення басів із частотою до 56 Гц. Вбудована LED-підсвічування може працювати у такт музиці.

Заявлений час автономної роботи – до 16 години при рівні гучності 50% та відключених додаткових функціях, таких як посилення басів та світлова синхронізація. На даний момент колонка надійшла у продаж у Канаді за ціною $189,99. Надалі очікується її поява інших ринках.

