Блок питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition на 1600 ВТ стоит €49928.11.24
На выставке Computex 2024 компания Noctua в партнёрстве с Seasonic представила 1600-ваттный блок питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition, который теперь доступен для покупки в Европе по цене от €499.
Ключевой особенностью устройства является использование фирменного 120-мм вентилятора Noctua NF-A12x25, который обеспечивает значительно меньший уровень шума — на 8-10 дБА ниже по сравнению с 135-мм кулером, установленным в стандартной версии Prime TX-1600. Также была оптимизирована вентиляционная решётка для повышения эффективности охлаждения.
В остальном блок питания соответствует высоким стандартам качества Seasonic. Он поддерживает спецификации ATX 3.1 и PCIe 5.1, имеет сертификат энергоэффективности 80 Plus Titanium и способен выдавать максимальную нагрузку 133,3 А/1600 Вт по 12-вольтовой линии. Устройство сопровождается 12-летней гарантией производителя, подчёркивающей его надёжность и долговечность.
Другие блоки питания Seasonic
Компания Seasonic представила обновленную линейку блоков питания Focus GX (2024), в которую вошли модели мощностью 750, 850 и 1000 Вт. Эти новинки соответствуют стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, а также имеют сертификацию 80 Plus Gold. Блоки питания оснащены обновленным кабелем 12VHPWR, который предназначен для поддержки мощных видеокарт.
Одной из ключевых особенностей новых блоков питания является дизайн OptiSink. Это обновление схемотехники предполагает использование силовых элементов с поверхностным монтажом, что позволяет улучшить теплоотвод через печатную плату и, соответственно, улучшить внутреннее пространство и воздушный поток. Охлаждение обеспечивается 135-мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике.
Блоки питания Focus GX (2024) также отличаются высокой стабильностью напряжений с отклонением ±3%. В производстве используются высокотемпературные японские конденсаторы, что повышает надежность устройств. Корпус новых блоков питания имеет компактные размеры, длина которого составляет всего 140 мм. Как и их предшественники, новые модели идут с 10-летней гарантией от производителя.
В зарубежных магазинах цена на блоки питания Seasonic Focus GX (2024) начинается от $130 за модель на 750 Вт, от $150 за 850 Вт и от $190 за 1000 Вт.Белая версия будет стоить на $10 дороже.
Компания Seasonic анонсировала запуск блока питания Prime PX-2200, который соответствует последним стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1 и обладает мощностью 2200 Вт. Этот блок питания получил сертификацию 80 Plus Platinum EU 230 V, что свидетельствует о его высокой энергоэффективности. Среди ключевых особенностей Prime PX-2200 стоит отметить наличие четырёх кабелей 12V-2×6, которые позволяют подключать несколько видеокарт, включая модели уровня GeForce RTX 4090, без необходимости в использовании переходников.
Seasonic Prime PX-2200 оснащён японскими конденсаторами, способными выдерживать высокие температуры, а также 135-мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике для обеспечения стабильного и надёжного охлаждения. Максимальная нагрузка на линию +12 В составляет 183,3 А, что обеспечивает отличную стабильность напряжений. Блок питания предназначен для работы в сетях с напряжением 200-240 В и имеет размеры 210 x 150 x 86 мм.
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Блок питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition на 1600 ВТ стоит €499 Computex Seasonic блок питания
На выставке Computex 2024 компания Noctua в партнёрстве с Seasonic представила 1600-ваттный блок питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition, который теперь доступен для покупки в Европе по цене от €499.
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