Блок живлення Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition на 1600 ВТ коштує €499

На виставці Computex 2024 компанія Noctua у партнерстві з Seasonic представила 1600-ватний блок живлення Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition, який тепер є доступним для покупки в Європі за ціною від €499.

Ключовою особливістю пристрою є використання фірмового 120-мм вентилятора Noctua NF-A12x25, який забезпечує значно менший рівень шуму – на 8-10 дБА нижче в порівнянні з 135-мм кулером, встановленим у стандартній версії Prime TX-1600. Також була оптимізована вентиляційна. підвищення ефективності охолодження.

В іншому блок живлення відповідає високим стандартам якості Seasonic. Він підтримує специфікації ATX 3.1 та PCIe 5.1, має сертифікат енергоефективності 80 Plus Titanium та здатний видавати максимальне навантаження 133,3 А/1600 Вт по 12-вольтовій лінії. Пристрій супроводжується 12-річною гарантією виробника, що підкреслює його надійність та довговічність.

Інші блоки живлення Seasonic

Компанія Seasonic представила оновлену лінійку блоків живлення Focus GX (2024), до якої увійшли моделі потужністю 750, 850 та 1000 Вт. Ці новинки відповідають стандартам ATX 3.1 та PCIe 5.1, а також мають сертифікацію 80 Plus Gold. Блоки живлення оснащені оновленим 12VHPWR кабелем, який призначений для підтримки потужних відеокарт.

Однією із ключових особливостей нових блоків живлення є дизайн OptiSink. Це оновлення схемотехніки передбачає використання силових елементів з поверхневим монтажем, що дозволяє покращити тепловідведення через друковану плату та, відповідно, покращити внутрішній простір та повітряний потік. Охолодження забезпечується 135-мм вентилятором на гідродинамічному підшипнику.

Блоки живлення Focus GX (2024) також відрізняються високою стабільністю напруги з відхиленням ±3%. У виробництві використовують високотемпературні японські конденсатори, що підвищує надійність пристроїв. Корпус нових блоків живлення має компактні розміри, довжина якого становить лише 140 мм. Як і їхні попередники, нові моделі йдуть із 10-річною гарантією від виробника.

У закордонних магазинах ціна на блоки живлення Seasonic Focus GX (2024) починається від $130 за модель на 750 Вт, від $150 за 850 Вт та від $190 за 1000 Вт. href=”https://hi-tech.ua/bloki-pitaniya-seasonic-focus-gx-nominalom-750-850-i-1000-vt-proshli-sertifikacziyu-80-plus-gold/”> Біла версія коштуватиме на $10 дорожче.

Компанія Seasonic анонсувала запуск блоку живлення Prime PX-2200, який відповідає останнім стандартам ATX 3.1 і PCIe 5.1 і має потужність 2200 Вт. -2200 варто відзначити наявність чотирьох кабелів 12V-2×6, які дозволяють підключати кілька відеокарт, включаючи моделі рівня GeForce RTX 4090, без необхідності використання перехідників.

Seasonic Prime PX-2200 оснащений японськими конденсаторами, здатними витримувати високі температури, а також 135-мм вентилятором на гідродинамічному підшипнику для забезпечення стабільного і надійного охолодження. харчування призначений для роботи в мережах з напругою 200-240 і має розміри 210 x 150 x 86 мм.