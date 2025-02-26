Бизнес-ноутбук Asus ExpertBook B1 (B1503CVA) с Intel Core i5-13500H, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD стоит 31 999 грн

Asus начинает продажу в Украине обновленной серии ноутбуков ExpertBook B1, сочетающих производительность, прочность и универсальность для бизнеса.

Новые модели оснащены процессорами Intel Core (Core 7), графикой Intel Iris Xe, до 64 ГБ оперативной памяти и вместительным накопителем. Корпус ноутбука весит от 1,4 кг, а дисплей с соотношением 16:9 обеспечивает качественное изображение. Устройства поддерживают Wi-Fi 6E и широкий набор портов, а также отвечают стандартам надежности военного класса.

Asus ExpertBook B1 получил приложение AI ExpertMeet для видеоконференций, которое предлагает инструменты для идентификации собеседников, конспектирования и автоматического перевода, а также функции водяных знаков для защиты информации. Поддерживается ши-функция Copilot в Windows.

Ноутбук имеет эргономичный дизайн, раскрывающийся на 180° экран и упрощенное обслуживание благодаря креплению нижней панели всего четырьмя винтами. Он доступен в 14- и 15,6-дюймовых версиях, а дисплей с сертификацией TÜV Rheinland минимизирует блики.

Asus ExpertBook B1 обеспечивает высокий уровень безопасности: механическую шторку вебкамеры, сканер отпечатков пальцев, чип TPM 2.0 и технологию McAfee Smart AI для защиты данных.

Ноутбук Asus ExpertBook B1 (B1503CVA) с Intel Core i5-13500H, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD уже доступен в Украине по цене от 31 999 грн.