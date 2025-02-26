Бізнес-ноутбук Asus ExpertBook B1 (B1503CVA) з Intel Core i5-13500H, 16 ГБ ОЗУ та 512 ГБ SSD коштує 31 999 грн

Asus починає продаж в Україні оновленої серії ноутбуків ExpertBook B1, що поєднують продуктивність, міцність та універсальність для бізнесу.

Нові моделі оснащені процесорами Intel Core (Core 7), графікою Intel Iris Xe, до 64 ГБ оперативної пам’яті та містким накопичувачем. Корпус ноутбука важить від 1,4 кг, а дисплей із співвідношенням 16:9 забезпечує якісне зображення. Пристрої підтримують Wi-Fi 6E та широкий набір портів, а також відповідають стандартам надійності військового класу.

Asus ExpertBook B1 отримав програму AI ExpertMeet для відеоконференцій, яка пропонує інструменти для ідентифікації співрозмовників, конспектування та автоматичного перекладу, а також функції водяних знаків для захисту інформації. Підтримується ши-функція Copilot у Windows.

Ноутбук має ергономічний дизайн, що розкривається на 180 ° екран і спрощене обслуговування завдяки кріпленню нижньої панелі всього чотирма гвинтами. Він доступний у 14- та 15,6-дюймових версіях, а дисплей із сертифікацією TÜV Rheinland мінімізує відблиски.

Asus ExpertBook B1 забезпечує високий рівень безпеки: механічну шторку вебкамери, сканер відбитків пальців, чіп TPM 2.0 та технологію McAfee Smart AI для захисту даних.

Ноутбук Asus ExpertBook B1 (B1503CVA) з Intel Core i5-13500H, 16 ГБ ОЗУ та 512 ГБ SSD вже доступний в Україні за ціною від 31 999 грн.