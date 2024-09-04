Беспроводные наушники Redmi Buds 6 Lite с ANC, автономностью до 38 часов стоят €20

Xiaomi анонсировала пару новых доступных беспроводных наушников в рамках своего бренда Redmi. Несмотря на свою бюджетность, новые Redmi Buds 6 Lite могут похвастаться наличием активного шумоподавления и длительным временем автономной работы.

Эти вакуумные беспроводные наушники получили по одному 12,4-миллиметровому динамику с титановой диафрагмой. Каждый наушник оснащен двумя микрофонами, что позволяет реализовать функцию шумоподавления во время телефонных вызовов. Производитель заявляет, что активное шумоподавление позволяет отсечь до 40 дБ посторонних шумов, а функция Hybrid ANC обеспечивает интеллектуальное уменьшение шума.

Новинка оснащена модулем беспроводной связи Bluetooth 5.3. Аккумулятор позволяет прослушивать музыку в течение 7 часов, а вместе с батареей комплектного кейса автономность достигает 38 часов. В комплект поставки включаются сменные силиконовые насадки для наушников, что позволяет пользователю выбрать наиболее удобный вариант.

Параметры звука можно регулировать с помощью эквалайзера в фирменном приложении Xiaomi Earbuds. Беспроводные наушники Redmi Buds 6 Lite уже поступили в продажу в Европе по цене €20. На выбор предлагаются версии черного, белого и голубого цветов.