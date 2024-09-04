Бездротові навушники Redmi Buds 6 Lite з ANC, автономністю до 38 годин коштують €20

Xiaomi анонсувала кілька нових доступних бездротових навушників у рамках свого бренду Redmi. Незважаючи на свою бюджетність, нові Redmi Buds 6 Lite можуть похвалитися наявністю активного шумоподавлення та тривалим часом автономної роботи.

Ці бездротові вакуумні навушники отримали по одному 12,4-міліметровому динаміку з титановою діафрагмою. Кожен навушник оснащений двома мікрофонами, що дозволяє реалізувати функцію шумоподавлення під час телефонних дзвінків. Виробник заявляє, що активне шумозаглушення дозволяє відсікти до 40 дБ сторонніх шумів, а функція Hybrid ANC забезпечує інтелектуальне зменшення шуму.

Новинка оснащена бездротовим модулем Bluetooth 5.3. Акумулятор дозволяє прослуховувати музику протягом 7 годин, а разом із батареєю комплектного кейсу автономність досягає 38 годин. У комплект поставки входять змінні силіконові насадки для навушників, що дозволяє користувачеві вибрати найбільш зручний варіант.

Параметри звуку можна регулювати за допомогою еквалайзера у фірмовій програмі Xiaomi Earbuds. Бездротові навушники Redmi Buds 6 Lite вже надійшли у продаж у Європі за ціною 20 євро. На вибір пропонуються версії чорного, білого та блакитного кольорів.