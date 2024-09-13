Беспроводные наушники Realme Buds N1 получили активное шумоподавление и защиту IP55

Компания Realme представила новые TWS-наушники Realme Buds N1. Наушники имеют внутриканальную конструкцию и защиту от воды и пота по стандарту IP55.

В устройствах установлены 12.4-мм драйверы, обеспечивающие высокое качество звука. Среди ключевых функций наушников — активное шумоподавление (ANC) и режим пространственного звучания (Spatial Audio), создающий эффект 360-градусного аудио.

Realme Buds N1 подключаются к устройствам через Bluetooth 5.4 и поддерживают функцию Dual-Device Connectivity, что позволяет одновременно работать с двумя устройствами. Время автономной работы наушников составляет до 9 часов без использования ANC, а с зарядным кейсом — до 40 часов.

Старт продаж Buds N1 намечен на 13 сентября, но пока только в Индии, по цене $29.

До этого компания Realme представила новые бюджетные TWS-наушники под названием Buds T01. Эта модель оснащена 13-мм драйверами, обеспечивающими качественное звучание, и поддерживает Bluetooth 5.4 с режимом низкой задержки звука до 88 мс. Наушники также оборудованы технологией AI ENC, которая эффективно глушит посторонние шумы во время разговоров, улучшая качество звонков.

Одной из полезных функций Realme Buds T01 является поддержка Google Fast Pair, позволяющая быстро и легко подключать наушники к устройствам на базе Android. Управление наушниками осуществляется через сенсорные панели, что обеспечивает удобство использования.

Realme Buds T01 имеют степень защиты IPX4, что делает их устойчивыми к каплям воды и поту, что особенно важно для пользователей, ведущих активный образ жизни. Автономность новинки составляет до 28 часов с использованием зарядного кейса, а зарядка осуществляется через порт USB-C.

Наушники Realme Buds T01 уже доступны для покупки по цене $15.