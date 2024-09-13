13.09.24

Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше

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Acer Nitro XF2402Y monitor

Ігровий монітор Acer Nitro XF240Y S3 (UM.QX0EE.301) має необхідний мінімум параметрів для ігор і є бюджетним пристроєм. Розкажемо про його можливості