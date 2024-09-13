Бездротові навушники Realme Buds N1 отримали активне шумозаглушення та захист IP5513.09.24
Компанія Realme представила нові TWS-навушники Realme Buds N1. Навушники мають внутрішньоканальну конструкцію та захист від води та поту за стандартом IP55.
У пристроях встановлені 12.4 мм драйвери, що забезпечують високу якість звуку. Серед ключових функцій навушників – активне шумозаглушення (ANC) та режим просторового звучання (Spatial Audio), що створює ефект 360-градусного аудіо.
Realme Buds N1 підключаються до пристроїв через Bluetooth 5.4 та підтримують функцію Dual-Device Connectivity, що дозволяє одночасно працювати з двома пристроями. Час автономної роботи навушників становить до 9 годин без використання ANC, а із зарядним кейсом – до 40 годин.
Старт продажів Buds N1 намічений на 13 вересня, але поки що лише в Індії, за ціною $29.
До цього компанія Realme представила нові бюджетні TWS-навушники під назвою Buds T01. Ця модель оснащена 13-мм драйверами, що забезпечують якісне звучання та підтримує Bluetooth 5.4 з режимом низької затримки звуку до 88 мс. Навушники також обладнані технологією AI ENC, яка ефективно глушить сторонні шуми під час розмов, покращуючи якість дзвінків.
Однією з корисних функцій Realme Buds T01 є підтримка Google Fast Pair, що дозволяє швидко та легко підключати навушники до пристроїв на базі Android. Управління навушниками здійснюється через сенсорні панелі, що забезпечує зручність використання.
Realme Buds T01 мають ступінь захисту IPX4, що робить їх стійкими до крапель води та поту, що особливо важливо для користувачів, що ведуть активний спосіб життя. Автономність новинки складає до 28 годин із використанням зарядного кейсу, а зарядка здійснюється через порт USB-C.
Навушники Realme Buds T01 вже доступні для покупки за ціною $15.
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Бездротові навушники Realme Buds N1 отримали активне шумозаглушення та захист IP55Realme навушники
Компанія Realme представила нові TWS-навушники Realme Buds N1. Навушники мають внутрішньоканальну конструкцію та захист від води та поту за стандартом IP55.
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