TWS-навушники Realme Buds T01 з Bluetooth 5.4, захистом IPX4, функцією Google Fast Pair оцінили у $1502.09.24
Компанія Realme представила нові бюджетні навушники TWS під назвою Buds T01. Ця модель оснащена 13-мм драйверами, що забезпечують якісне звучання та підтримує Bluetooth 5.4 з режимом низької затримки звуку до 88 мс. Навушники також обладнані технологією AI ENC, яка ефективно глушить сторонні шуми під час розмов, покращуючи якість дзвінків.
Однією з корисних функцій Realme Buds T01 є підтримка Google Fast Pair, що дозволяє швидко та легко підключати навушники до пристроїв на базі Android. Управління навушниками здійснюється через сенсорні панелі, що забезпечує зручність використання.
Realme Buds T01 мають ступінь захисту IPX4, що робить їх стійкими до крапель води та поту, що особливо важливо для користувачів, що ведуть активний спосіб життя. Автономність новинки складає до 28 годин із використанням зарядного кейсу, а зарядка здійснюється через порт USB-C.
Навушники realme Buds T01 вже доступні для покупки за ціною $15.
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