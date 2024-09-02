TWS-наушники Realme Buds T01 с Bluetooth 5.4, защитой IPX4, функцией Google Fast Pair оценили в $1502.09.24
Компания Realme представила новые бюджетные TWS-наушники под названием Buds T01. Эта модель оснащена 13-мм драйверами, обеспечивающими качественное звучание, и поддерживает Bluetooth 5.4 с режимом низкой задержки звука до 88 мс. Наушники также оборудованы технологией AI ENC, которая эффективно глушит посторонние шумы во время разговоров, улучшая качество звонков.
Одной из полезных функций Realme Buds T01 является поддержка Google Fast Pair, позволяющая быстро и легко подключать наушники к устройствам на базе Android. Управление наушниками осуществляется через сенсорные панели, что обеспечивает удобство использования.
Realme Buds T01 имеют степень защиты IPX4, что делает их устойчивыми к каплям воды и поту, что особенно важно для пользователей, ведущих активный образ жизни. Автономность новинки составляет до 28 часов с использованием зарядного кейса, а зарядка осуществляется через порт USB-C.
Наушники realme Buds T01 уже доступны для покупки по цене $15.
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