Беспроводные наушники HyperX Cloud Mix 2работают от одного заряда до 5 дней

Компания HyperX представила новую игровую гарнитуру Cloud Mix 2. Одной из ключевых особенностей новинки является увеличенное время автономной работы – гарнитура способна работать до 110 часов без подзарядки. Еще одно значительное обновление – это гибридное активное шумоподавление, которое помогает блокировать внешние звуки, улучшая игровой опыт. Кроме того, гарнитура имеет режим Ambient, позволяющий пользователю оставаться в курсе происходящего вокруг.

HyperX Cloud Mix 2 оснащены встроенным микрофоном с технологией шумоподавления на базе искусственного интеллекта, поддерживает Bluetooth 5.3 LE и соединение на частоте 2,4 ГГц, что снижает задержку сигнала до 20 мс. За качество звука отвечают 40 мм драйверы, а звуковые профили можно настраивать с помощью программного обеспечения NGENUITY. Компания пока не объявила цену и дату начала продаж Cloud Mix 2.

Ранее компания HyperX анонсировала выпуск игрового контроллера под названием Clutch Gladiate RGB. Этот контроллер предназначен для игровых консолей Xbox и PC и имеет несколько интересных характеристик.

Clutch Gladiate RGB оснащен импульсными триггерами, которые предоставляют сменную тактильную обратную связь, что улучшает игровой опыт.

Кроме того, контроллер имеет шесть панелей RGB внутри прозрачного корпуса, позволяющих настраивать световые эффекты, яркость и цвета. Это позволяет пользователям персонализировать вид своего контроллера.

HyperX Clutch Gladiate RGB также обеспечивает игровой комфорт и контроль благодаря двухпозиционному фиксатору спускового крючка, который позволяет выбирать между коротким и продолжительным нажатием.