Бездротові навушники HyperX Cloud Mix 2 працюють від одного заряду до 5 днів

Компанія HyperX представила нову ігрову гарнітуру Cloud Mix 2. Однією з ключових особливостей новинки є збільшений час автономної роботи – гарнітура здатна працювати до 110 годин без заряджання. Ще одне значне оновлення – це гібридне активне шумозаглушення, яке допомагає блокувати зовнішні звуки, покращуючи ігровий досвід. Крім того, гарнітура має режим Ambient, що дозволяє користувачеві залишатися в курсі того, що відбувається навколо.

HyperX Cloud Mix 2 оснащені вбудованим мікрофоном з технологією шумоподавлення на базі штучного інтелекту, підтримує Bluetooth 5.3 LE та з’єднання на частоті 2,4 ГГц, що знижує затримку сигналу до 20 мс. За якість звуку відповідають 40 мм драйвери, а звукові профілі можна настроювати за допомогою NGENUITY програмного забезпечення. Компанія поки не оголосила ціну та дату початку продажу Cloud Mix 2.

Раніше компанія HyperX анонсувала випуск ігрового контролера під назвою Clutch Gladiate RGB. Цей контролер призначений для ігрових консолей Xbox та PC і має кілька цікавих характеристик.

Clutch Gladiate RGB оснащений імпульсними тригерами, які надають змінний тактильний зворотний зв’язок, що покращує ігровий досвід.

Крім того, контролер має шість панелей RGB усередині прозорого корпусу, що дозволяють налаштовувати світлові ефекти, яскравість та кольори. Це дозволяє користувачам персоналізувати вигляд контролера.

HyperX Clutch Gladiate RGB також забезпечує ігровий комфорт та контроль завдяки двопозиційному фіксатору спускового гачка, який дозволяє вибирати між коротким та тривалим натисканням.