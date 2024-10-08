Baseus Power Bank PicoGo 10 000 мАч получил встроенный кабель и быструю зарядку 45 Вт

Baseus анонсировала новый портативный аккумулятор Power Bank PicoGo ёмкостью 10 000 мАч. Устройство доступно в чёрном цвете и оснащено встроенным кабелем USB-C, поддерживающим быструю зарядку мощностью до 45 Вт. На стадии предварительных заказов цена составляет $39,99, а после начала официальных продаж она увеличится до $49,99.

Baseus PicoGo может одновременно заряжать три устройства через встроенный USB-C и два дополнительных порта — USB-C и USB-A. При этом встроенный кабель и порт USB-C обеспечивают зарядку на мощности до 45 Вт, а USB-A — до 22,5 Вт. На корпусе имеется дисплей, который показывает уровень заряда, однако без детальной информации о мощности каждого порта.

Baseus подчёркивает совместимость нового аккумулятора с широким спектром устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и беспроводные наушники. Устройство также оснащено системой безопасности с 7-точечной проверкой для обеспечения надёжной и безопасной зарядки.