Baseus Power Bank PicoGo 10 000 мАч получил встроенный кабель и быструю зарядку 45 Вт08.10.24
Baseus анонсировала новый портативный аккумулятор Power Bank PicoGo ёмкостью 10 000 мАч. Устройство доступно в чёрном цвете и оснащено встроенным кабелем USB-C, поддерживающим быструю зарядку мощностью до 45 Вт. На стадии предварительных заказов цена составляет $39,99, а после начала официальных продаж она увеличится до $49,99.
Baseus PicoGo может одновременно заряжать три устройства через встроенный USB-C и два дополнительных порта — USB-C и USB-A. При этом встроенный кабель и порт USB-C обеспечивают зарядку на мощности до 45 Вт, а USB-A — до 22,5 Вт. На корпусе имеется дисплей, который показывает уровень заряда, однако без детальной информации о мощности каждого порта.
Baseus подчёркивает совместимость нового аккумулятора с широким спектром устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и беспроводные наушники. Устройство также оснащено системой безопасности с 7-точечной проверкой для обеспечения надёжной и безопасной зарядки.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Почти сразу после теста двух павербанок Baseus на 20 000 мАч мощностью 20 Вт, мы получили доступ к модели 22 Вт. Различий больше чем кажется
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Baseus Power Bank PicoGo 10 000 мАч получил встроенный кабель и быструю зарядку 45 ВтUSB аккумулятор
Baseus PicoGo может одновременно заряжать три устройства через встроенный USB-C и два дополнительных порта — USB-C и USB-A
Microsoft прекращает производство и разработку устройств виртуальной реальностиMicrosoft дополненная реальность
Microsoft объявила о завершении производства своей AR-гарнитуры HoloLens 2, что фактически означает конец этой линейки продуктов