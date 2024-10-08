07.10.24

Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт

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Baseus 20k mah 22w double

Майже відразу після тесту двох павербанок Baseus на 20 000 мАг потужністю 20 Вт, ми отримали доступ до моделі 22 Вт. Відмінностей більше, ніж здається