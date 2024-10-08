Baseus Power Bank PicoGo 10 000 мАг отримав вбудований кабель та швидку зарядку 45 Вт08.10.24
Baseus анонсувала новий портативний акумулятор Power Bank PicoGo ємністю 10 000 мАг. Пристрій доступний у чорному кольорі та оснащений вбудованим кабелем USB-C, що підтримує швидку зарядку потужністю до 45 Вт. На стадії попередніх замовлень ціна складає $39,99, а після початку офіційного продажу вона збільшиться до $49,99.
Baseus PicoGo може одночасно заряджати три пристрої через вбудований USB-C і два додаткові порти – USB-C і USB-A. При цьому вбудований кабель і USB-C порт забезпечують зарядку на потужності до 45 Вт, а USB-A – до 22,5 Вт. На корпусі є дисплей, який показує рівень заряду, але без детальної інформації про потужність кожного порту.
Baseus підкреслює сумісність нового акумулятора із широким спектром пристроїв, включаючи смартфони, планшети, ноутбуки та бездротові навушники. Пристрій також оснащений системою безпеки з 7-точковою перевіркою для забезпечення надійної та безпечної зарядки.
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