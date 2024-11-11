Audi запустила в Китае бренд электрокаров… AUDI11.11.24
Немецкий автопроизводитель Audi анонсировал запуск нового бренда электромобилей под названием AUDI, который будет ориентирован исключительно на китайский рынок и создан в сотрудничестве с китайской компанией SAIC. Новый бренд отличается отказом от традиционного логотипа из четырех колец, замененного на подсвеченное написание «AUDI», чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.
Первым представителем нового бренда стал концепт AUDI E. Этот электромобиль в кузове спортбек имеет размеры 4870 мм в длину, 1990 мм в ширину и 1460 мм в высоту, с колесной базой 2950 мм. Его дизайн был разработан с учетом предпочтений китайских покупателей, включая современную переднюю часть с черными светодиодными кольцами, выполняющими функцию датчиков систем помощи водителю.
Интерьер концепта оборудован микрофибровой обивкой, подсвеченными деревянными элементами и изогнутым сенсорным экраном 4K, объединяющим панель приборов и цифровые зеркала. Интегрированные системы включают голосовой ассистент AUDI Assistant и сенсорную панель AUDI Control.
Модель построена на платформе Advanced Digitized Platform (ADP), разработанной Audi и SAIC. Два электродвигателя выдают мощность 764 л.с. и крутящий момент 800 Нм, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3,6 секунды. Батарея емкостью 100 кВт·ч обеспечивает запас хода до 700 км по циклу CLTC, а быстрая зарядка на 800 В позволяет восполнить 370 км пробега всего за 10 минут.
С середины 2025 года AUDI планирует выпустить три серийные модели электромобилей в среднем и большом сегментах, что подчеркивает стратегию компании по адаптации к запросам китайского рынка и развитию своего присутствия в секторе электромобилей.
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