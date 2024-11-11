Audi запустила в Китаї бренд електрокарів… AUDI

Німецький автовиробник Audi анонсував запуск нового бренду електромобілів під назвою AUDI, який буде орієнтований виключно на китайський ринок та створений у співпраці з китайською компанією SAIC. Новий бренд відрізняється відмовою від традиційного логотипу із чотирьох кілець, заміненого на підсвічене написання «AUDI», щоб наголосити на своїй індивідуальності.

Першим представником нового бренду став концепт AUDI E. Цей електромобіль у кузові спортбек має розміри 4870 мм завдовжки, 1990 мм завширшки та 1460 мм заввишки, з колісною базою 2950 мм. Його дизайн був розроблений з урахуванням переваг китайських покупців, включаючи передню сучасну частину з чорними світлодіодними кільцями, що виконують функцію датчиків систем допомоги водієві.

Інтер’єр концепту обладнаний мікрофібровою оббивкою, дерев’яними елементами, що підсвічуються, і вигнутим сенсорним екраном 4K, що об’єднує панель приладів і цифрові дзеркала. Інтегровані системи включають голосовий асистент AUDI Assistant та сенсорну панель AUDI Control.

Модель побудована на платформі Advanced Digitized Platform (ADP), розробленої Audi та SAIC. Два електродвигуни видають потужність 764 л. та крутний момент 800 Нм, що забезпечує розгін до 100 км/год за 3,6 секунди. Батарея ємністю 100 кВт год забезпечує запас ходу до 700 км за циклом CLTC, а швидка зарядка на 800 В дозволяє заповнити 370 км пробігу всього за 10 хвилин.



З середини 2025 року AUDI планує випустити три серійні моделі електромобілів у середньому та великому сегментах, що підкреслює стратегію компанії щодо адаптації до запитів китайського ринку та розвитку своєї присутності в секторі електромобілів.