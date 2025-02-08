Audi упростит маркировку моделей

Audi вновь пересматривает систему наименования своих моделей, стремясь сделать её более логичной и унифицированной на всех рынках. Теперь цифровое обозначение будет указывать не на тип силовой установки, а на класс автомобиля.

Компания ранее пыталась разделить автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и электромобили, присваивая первым нечетные индексы, а вторым – четные. Однако этот подход не прижился, и Audi решила упростить систему.

Новые модели Audi получат такую маркировку:

Легковые автомобили (седаны, универсалы, спортбэки) сохранят обозначение A .

. Кроссоверы и внедорожники останутся под индексом Q .

. Цифра в названии (от 1 до 8) теперь будет отражать класс автомобиля.

Тип силовой установки будет обозначаться отдельно: TFSI e – плагин-гибрид TFSI/TDI – бензиновый или дизельный двигатель e-tron – электрический привод



Первыми под новую систему попадут автомобили семейства A6 с ДВС. В частности, универсал A6 Avant TFSI, который представят 4 марта, сохранил обозначение A6, хотя раньше по старой схеме должен был называться A7.

Важно, что изменения коснутся только будущих моделей – уже выпущенные автомобили переименовывать не планируют. Например, A5 с ДВС, пришедший на смену A4, останется A5, а его будущая электрическая версия получит название A4, как и задумывалось изначально.

По словам члена правления Audi AG Марко Шуберта, решение об унификации названий принято после обсуждений с клиентами и дилерами. Оно должно сделать линейку Audi более понятной и удобной для покупателей.