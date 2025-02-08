Audi упростит маркировку моделей08.02.25
Audi вновь пересматривает систему наименования своих моделей, стремясь сделать её более логичной и унифицированной на всех рынках. Теперь цифровое обозначение будет указывать не на тип силовой установки, а на класс автомобиля.
Компания ранее пыталась разделить автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и электромобили, присваивая первым нечетные индексы, а вторым – четные. Однако этот подход не прижился, и Audi решила упростить систему.
Новые модели Audi получат такую маркировку:
- Легковые автомобили (седаны, универсалы, спортбэки) сохранят обозначение A.
- Кроссоверы и внедорожники останутся под индексом Q.
- Цифра в названии (от 1 до 8) теперь будет отражать класс автомобиля.
- Тип силовой установки будет обозначаться отдельно:
- TFSI e – плагин-гибрид
- TFSI/TDI – бензиновый или дизельный двигатель
- e-tron – электрический привод
Первыми под новую систему попадут автомобили семейства A6 с ДВС. В частности, универсал A6 Avant TFSI, который представят 4 марта, сохранил обозначение A6, хотя раньше по старой схеме должен был называться A7.
Важно, что изменения коснутся только будущих моделей – уже выпущенные автомобили переименовывать не планируют. Например, A5 с ДВС, пришедший на смену A4, останется A5, а его будущая электрическая версия получит название A4, как и задумывалось изначально.
По словам члена правления Audi AG Марко Шуберта, решение об унификации названий принято после обсуждений с клиентами и дилерами. Оно должно сделать линейку Audi более понятной и удобной для покупателей.
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