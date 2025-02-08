Audi спростить маркування моделей08.02.25
Audi знову переглядає систему найменування своїх моделей, прагнучи зробити її більш логічною та уніфікованою на всіх ринках. Тепер цифрове позначення вказуватиме не на тип силової установки, а на клас автомобіля.
Компанія раніше намагалася розділити автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВС) та електромобілі, присвоюючи першим непарні індекси, а другим – парні. Однак цей підхід не прижився і Audi вирішила спростити систему.
Нові моделі Audi отримають таке маркування:
- Легкові автомобілі (седани, універсали, спортбеки) збережуть позначення A.
- Кросовери та позашляховики залишаться під індексом Q.
- Цифра в назві (від 1 до 8) тепер відображатиме клас автомобіля.
- Тип силової установки позначатиметься окремо:
- TFSI e – плагін-гібрид
- TFSI/TDI – бензиновий або дизельний двигун
- e-tron – електричний привід
Першими під нову систему потраплять автомобілі сімейства A6 з ДВС. Зокрема, універсал A6 Avant TFSI, який представлять 4 березня, зберіг позначення A6, хоча раніше за старою схемою мав називатися A7.
Важливо, що зміни стосуватимуться лише майбутніх моделей – вже випущені автомобілі перейменовувати не планують. Наприклад, A5 з ДВС, що прийшов на зміну A4, залишиться A5, а його майбутня електрична версія отримає назву A4, як і спочатку замислювалося.
За словами члена правління Audi AG Марка Шуберта, рішення про уніфікацію назв ухвалено після обговорень із клієнтами та дилерами. Воно має зробити лінійку Audi більш зрозумілою та зручною для покупців.
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