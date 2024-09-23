Audi RS e-tron GT Performance с двумя двигателями на 925 л.с. разгоняется до сотни за 2,4 с

Компания Audi представила свой самый мощный серийный автомобиль — электрический RS e-tron GT Performance, ставший первой полностью электрической моделью в линейке RS. Электромобиль оснащен двумя электродвигателями: на задней оси установлен недавно разработанный агрегат мощностью 415 кВт (556 л.с.), а на передней — двигатель с мощностью 252 кВт (338 л.с.). В сумме они генерируют 680 кВт (925 л.с.) или 912 л.с. в режиме Launch Control, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. При тестировании автомобиль показал ещё лучший результат — 2,4 секунды.

Audi RS e-tron GT Performance оснащен батареей ёмкостью 105 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 533 км. Быстрая зарядка с мощностью до 320 кВт позволяет зарядить аккумулятор от 10% до 80% за 18 минут. Важной особенностью автомобиля является усовершенствованная система управления температурой, контролирующая состояние батареи, двигателей и салона для оптимальной работы в любых условиях.

Подвеска автомобиля заслуживает особого внимания. Стандартная пневматическая система с технологией 2-камерной/2-клапанной подвески обеспечивает баланс между комфортом и спортивной динамикой. Опциональная система активной подвески предлагает точное управление каждым колесом для улучшения управляемости.

Интерьер RS e-tron GT Performance украшен матовыми карбоновыми вставками, сиденья регулируются в 18 направлениях, а обивка выполнена с использованием фирменной строчки Serpentine Green. Базовая стоимость автомобиля начинается от €160,5 тыс., а с дополнительными опциями может достигать €220 тыс..