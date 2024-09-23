Audi RS e-tron GT Performance з двома двигунами на 925 л. розганяється до сотні за 2,4 с

Компанія Audi представила свій найпотужніший серійний автомобіль – електричний RS e-tron GT Performance, який став першою повністю електричною моделлю в лінійці RS. Електромобіль оснащений двома електродвигунами: на задній осі встановлено нещодавно розроблений агрегат потужністю 415 кВт (556 л.с.), а на передній двигун з потужністю 252 кВт (338 л.с.). У сумі вони генерують 680 кВт (925 л.с.) або 912 л.с. в режимі Launch Control, що дозволяє розганятися до 100 км/год лише за 2,9 секунди. При тестуванні автомобіль показав ще найкращий результат – 2,4 секунди.

Audi RS e-tron GT Performance оснащений акумулятором на 105 кВт/год, який забезпечує запас ходу до 533 км. Швидка зарядка потужністю до 320 кВт дозволяє зарядити акумулятор з 10% до 80% за 18 хвилин. Важливою особливістю автомобіля є розширена система термоконтролю, яка стежить за справністю акумулятора, двигунів і салону для оптимальної роботи в будь-яких умовах.

Підвіска автомобіля заслуговує на особливу увагу. Стандартна пневматична система з технологією 2-камерної/2-клапанної підвіски забезпечує баланс між комфортом та спортивною динамікою. Опціональна система активної підвіски пропонує точне керування кожним колесом для покращення керованості.

Інтер’єр RS e-tron GT Performance оздоблений матовими карбоновими вставками, сидіння регулюються в 18 напрямках, а оббивка виконана з використанням фірмового рядка Serpentine Green. Базова вартість автомобіля починається від €160,5 тис., а з додатковими опціями може досягати €220 тис.