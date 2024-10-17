Audi Q6 Sportback e-tron с запасом хода 644 км, заряжается за 22 минуты и стоит от €66 тыс.17.10.24
Audi представила Q6 Sportback e-tron на Парижском автосалоне 2024 года, добавив кроссовер-купе к своей линейке электрических автомобилей. Отличительной чертой модели стала плавная линия крыши, обеспечивающая улучшенную аэродинамику и увеличивающая запас хода до 644 км по циклу WLTP.
Модель предлагает различные силовые агрегаты, включая базовую версию с задним приводом и топовую конфигурацию Quattro с двумя моторами, выдающими 489 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды. Благодаря электрической архитектуре на 800 В автомобиль поддерживает быструю зарядку мощностью до 270 кВт, что позволяет пополнять заряд с 10% до 80% всего за 22 минуты. При этом десятиминутная зарядка обеспечит запас хода в 266 км.
Внутреннее оснащение включает 11,9-дюймовый дисплей виртуальной кабины и 14,5-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы на базе Android Automotive OS. Также доступны дополнительный 10,9-дюймовый дисплей для пассажиров и лобовой дисплей с дополненной реальностью.
Спортивный дизайн с наклонной линией крыши немного сокращает объем грузового пространства, который составляет 510 литров и увеличивается до 1370 литров со сложенными задними сиденьями, а передний багажник добавляет еще 62 литра. Модель поступит в продажу в Европе в конце года по цене от €65 900, а топовая версия SQ6 Sportback e-tron будет стоить от €96 200.
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Audi Q6 Sportback e-tron предлагает различные силовые агрегаты, включая базовую версию с задним приводом и топовую конфигурацию Quattro с двумя моторами
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