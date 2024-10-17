Audi Q6 Sportback e-tron із запасом ходу 644 км, заряджається за 22 хвилини та коштує від €66 тис.

Audi представила Q6 Sportback e-tron на Паризькому автосалоні 2024 року, додавши кросовер-купе до своєї лінійки електричних автомобілів. Відмінною рисою моделі стала плавна лінія даху, що забезпечує покращену аеродинаміку та збільшує запас ходу до 644 км за циклом WLTP.

Модель пропонує різні силові агрегати, включаючи базову версію із заднім приводом та топову конфігурацію Quattro з двома моторами, що видають 489 к.с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,3 секунди. Завдяки електричній архітектурі на 800 В автомобіль підтримує швидке заряджання потужністю до 270 кВт, що дозволяє поповнювати заряд з 10% до 80% всього за 22 хвилини. При цьому десятихвилинна зарядка забезпечить запас ходу 266 км.

Внутрішнє оснащення включає 11,9-дюймовий екран віртуальної кабіни і 14,5-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи на базі Android Automotive OS. Також доступні додатковий 10,9-дюймовий дисплей для пасажирів та лобовий дисплей з доповненою реальністю.



Спортивний дизайн із похилою лінією даху трохи скорочує об’єм вантажного простору, який становить 510 літрів і збільшується до 1370 літрів зі складеними задніми сидіннями, а передній багажник додає ще 62 літри. Модель надійде в продаж у Європі наприкінці року за ціною від €65 900, а топова версія SQ6 Sportback e-tron коштуватиме від €96 200.