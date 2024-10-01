ASUS Zenbook S 14 (UX5406) на Intel Core Ultra 7 (Series 2) со встроенным NPU уже в Украине

ASUS объявила о начале продаж в Украине нового ноутбука Zenbook S 14 (UX5406), отличающегося ультратонким дизайном и высокой производительностью. Это один из самых легких и портативных 14-дюймовых ноутбуков ASUS AI PC, разработанный для пользователей премиум класса, которые ценят утонченный стиль и современные технологии.

Корпус ASUS Zenbook S 14 (UX5406) изготовлен из материала Ceraluminum. Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7 (Series 2) с графическим ядром Intel Arc и модулем искусственного интеллекта NPU с производительностью до 47 TOPS. Особенностью устройства является испарительная камера, обеспечивающая эффективное охлаждение, позволяя процессору работать при TDP до 28 Вт с минимальным уровнем шума.

Основные характеристики Zenbook S 14:

Материалы: Корпус выполнен из инновационного материала Ceraluminum

Процессор: Intel Core Ultra 7 (Series 2) с графическим ядром Intel Arc и встроенным NPU для ИИ с производительностью до 47 TOPS.

Охлаждение: Ультратонкая испарительная камера, позволяющая процессору работать с TDP до 28 Вт при минимальном уровне шума.

Дисплей: ASUS Lumina OLED с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц, сертифицированный по стандартам Pantone и VESA DisplayHDR True Black 500, обеспечивающий 100% покрытие цветового пространства DCI-P3.

Оперативная память: До 32 ГБ LPDDR5X, а также накопитель SSD на 1 ТБ с интерфейсом PCIe® 4.0.

Аккумулятор: Емкость 72 Втч обеспечивает автономную работу на целый день.

Интерфейсы: Два порта Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, аудиоразъем и картридер.

Аудио: Четыре динамика, сертифицированные Harman Kardon, с поддержкой Dolby Atmos® для высококачественного звучания.

Ноутбук Zenbook S 14 уже доступен в Украине, и сочетает в себе инновационные технологии, мощность и экологический подход в премиум-дизайне. Устройство выпускается в двух цветах: Zumaia Grey і Scandinavian White.

Посмотреть онлайн-трансляцию презентации ASUS Zenbook S 14 (UX5406) можно на канале ASUS Украина.