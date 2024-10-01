ASUS Zenbook S 14 (UX5406) на Intel Core Ultra 7 (Series 2) з вбудованим NPU вже в Україні01.10.24
ASUS оголосила про початок продажу в Україні нового ноутбука Zenbook S 14 (UX5406), що відрізняється ультратонким дизайном та високою продуктивністю. Це один із найлегших і портативніших 14-дюймових ноутбуків ASUS AI PC, розроблений для користувачів преміум класу, які цінують витончений стиль та сучасні технології.
Корпус ASUS Zenbook S 14 (UX5406) виготовлений із матеріалу Ceraluminum. Ноутбук оснащений процесором Intel Core Ultra 7 (Series 2) із графічним ядром Intel Arc та модулем штучного інтелекту NPU з продуктивністю до 47 TOPS. Особливістю пристрою є камера випаровування, що забезпечує ефективне охолодження, дозволяючи процесору працювати при TDP до 28 Вт з мінімальним рівнем шуму.
Основні характеристики Zenbook S 14:
- Матеріали: Корпус виготовлений з інноваційного матеріалу Ceraluminum
- Процесор: Intel Core Ultra 7 (Series 2) з графічним ядром Intel Arc та вбудованим NPU для ІІ з продуктивністю до 47 TOPS.
- Охолодження: Ультратонка випарна камера, що дозволяє процесору працювати з TDP до 28 Вт за мінімального рівня шуму.
- Дисплей: ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю 3K та частотою оновлення 120 Гц, сертифікований за стандартами Pantone та VESA DisplayHDR True Black 500, що забезпечує 100% покриття колірного простору DCI-P3.
- Оперативна пам’ять: До 32 ГБ LPDDR5X, а також накопичувач SSD на 1 ТБ з інтерфейсом PCIe® 4.0.
- Акумулятор: Місткість 72 Втч забезпечує автономну роботу на цілий день.
- Інтерфейси: Два порти Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, аудіороз’єм і картридер.
- Аудіо: Чотири динаміки, сертифіковані Harman Kardon, за допомогою Dolby Atmos® для високоякісного звучання.
Ноутбук Zenbook S 14 вже доступний в Україні і поєднує в собі інноваційні технології, потужність та екологічний підхід у преміум-дизайні. Пристрій випускається у двох кольорах: Zumaia Grey та Scandinavian White.
Переглянути онлайн-трансляцію презентації ASUS Zenbook S 14 (UX5406) можна на каналі ASUS Україна.
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