Asus выпустила мониторы с ионизатором воздуха

Компания Asus анонсировала три новые модели мониторов, сочетающих функции дисплея и воздухоочистителя. Эти устройства ориентированы на офисных пользователей и доступны в трех размерах: 23,8-дюймовый VU249HFI-W, 27-дюймовый VU279HFI-W и 34-дюймовый VU34WCIP-W. Первые две модели оснащены IPS-панелями с разрешением Full HD, частотой обновления 100 Гц и временем отклика 1 мс. Третья модель имеет изогнутый экран с разрешением WQHD и USB Type-C.

Особенностью мониторов Asus является встроенный ионизатор, имеющий эффективную площадь покрытия 1 м3, очищая воздух по всему рабочему пространству. Он очищает воздух от пыли и аллергенов, уменьшая их концентрацию на 90%. При этом фильтры не используются, а очистка производится с помощью ионизации. Также мониторы поддерживают технологию SmoothMotion для плавного отображения движения и имеют специальные режимы для людей с нарушением цветового зрения.

Дополнительно ASUS предлагает экологичную упаковку, которую можно превратить в подставку для смартфона или документов. Эти мониторы являются примером инновационного подхода к созданию функциональных устройств для современной рабочей среды.