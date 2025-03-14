Asus випустила монітори з іонізатором повітря14.03.25
Компанія Asus анонсувала три нові моделі моніторів, що поєднують функції дисплея та очищувача повітря. Ці пристрої орієнтовані на офісних користувачів та доступні у трьох розмірах: 23,8-дюймовий VU249HFI-W, 27-дюймовий VU279HFI-W та 34-дюймовий VU34WCIP-W. Перші дві моделі оснащені IPS-панелями з роздільною здатністю Full HD, частотою оновлення 100 Гц та часом відгуку 1 мс. Третя модель має вигнутий екран з роздільною здатністю WQHD та USB Type-C.
Особливістю моніторів Asus є вбудований іонізатор, що має ефективну площу покриття 1 м3, очищаючи повітря по всьому робочому простору. Він очищає повітря від пилу та алергенів, зменшуючи їх концентрацію на 90%. При цьому фільтри не використовуються, а чищення проводиться за допомогою іонізації. Також монітори підтримують технологію SmoothMotion для плавного відображення руху та мають спеціальні режими для людей з порушенням кольору.
Додатково ASUS пропонує екологічну упаковку, яку можна перетворити на підставку для смартфона чи документів. Ці монітори є прикладом інноваційного підходу до створення функціональних пристроїв для сучасного робочого середовища.
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