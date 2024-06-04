ASUS ROG Zephyrus G16 GA605 — первый игровой ноутбук компании с искусственным интеллектом04.06.24
На выставке Computex 2024 компания ASUS представила новую модель игрового ноутбука ROG Zephyrus G16 (2024) GA605. Этот мощный лэптоп оснащён процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, который включает в себя встроенный нейропроцессор AMD Ryzen AI XDNA 2 (NPU) с производительностью 50 TOPS.
Дополнительно процессор поддерживает 31 TOPS благодаря встроенной видеокарте Radeon 890M. В общей сложности процессор имеет 12 ядер и 24 потока для традиционных вычислений. Оперативная память LPDDR5X-7500 МГц может быть объёмом до 32 ГБ.
Для обработки графики и дополнительных вычислений ИИ ноутбук оснащён дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070, которая может обеспечить 321 TOPS для вычислений ИИ при максимальном тепловом пакете в 105 Вт. В результате общая комбинированная мощность для ИИ составляет 402 TOPS.
Система охлаждения ноутбука включает в себя тепловые трубки и радиаторы, соединённые с процессором через термический интерфейс в виде жидкого металла, а также три вентилятора, что обеспечивает эффективное охлаждение компонентов.
За изображение отвечает 16-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и задержкой 0,2 мс. Экран покрывает 100% цветового пространства DCI-P3, что обеспечивает яркие и точные цвета.
Для хранения данных ноутбук поддерживает установку двух M.2 2280 PCIe 4.0 SSD объёмом до 2 ТБ каждый. В плане подключения ноутбук оснащён модулями WiFi 7 и Bluetooth 5.4 и работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro.
Другие примечательные особенности включают клавиатуру с одной зоной RGB подсветки и кардридер SD Express 7.0. Толщина алюминиевого корпуса составляет 14,9 мм в самом тонком месте, а вес — 1,85 кг, что делает устройство достаточно портативным для своего класса.
Одного из преемников этой модели мы как раз недавно протестировали. Читайте тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) уже на сайте.
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