ASUS ROG Zephyrus G16 GA605 – перший ігровий ноутбук компанії зі штучним інтелектом04.06.24
На виставці Computex 2024 компанія ASUS представила нову модель ігрового ноутбука ROG Zephyrus G16 (2024) GA605. Цей потужний лептоп оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, який включає вбудований нейропроцесор AMD Ryzen AI XDNA 2 (NPU) з продуктивністю 50 TOPS.
Додатково процесор підтримує 31 TOPS завдяки вбудованій відеокарті Radeon 890M. Загалом процесор має 12 ядер та 24 потоки для традиційних обчислень. Оперативна пам’ять LPDDR5X-7500 МГц може бути до 32 ГБ.
Для обробки графіки та додаткових обчислень ІІ ноутбук оснащений дискретною відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070, яка може забезпечити 321 TOPS для обчислень ІІ при максимальному тепловому пакеті 105 Вт. В результаті загальна комбінована потужність для ІІ становить 402 TOPS.
Система охолодження ноутбука включає теплові трубки і радіатори, з’єднані з процесором через термічний інтерфейс у вигляді рідкого металу, а також три вентилятори, що забезпечує ефективне охолодження компонентів.
За зображення відповідає 16-дюймовий дисплей OLED з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 240 Гц і затримкою 0,2 мс. Екран покриває 100% колірного простору DCI-P3, що забезпечує яскраві та точні кольори.
Для зберігання даних ноутбук підтримує встановлення двох M.2 2280 PCIe 4.0 SSD об’ємом до 2 ТБ кожен. У плані підключення ноутбук оснащений модулями WiFi 7 та Bluetooth 5.4 та працює під керуванням операційної системи Windows 11 Pro.
Інші прикметні особливості включають клавіатуру з однією зоною RGB підсвічування та кардрідер SD Express 7.0. Товщина алюмінієвого корпусу становить 14,9 мм у найтоншому місці, а вага – 1,85 кг, що робить пристрій досить портативним для свого класу.
Одного из преемников этой модели мы как раз недавно протестировали. Читайте тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) уже на сайте.
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