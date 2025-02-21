Asus проводит бесплатное техническое обслуживание ноутбуков для новых пользователей21.02.25
Asus запустила акцию по бесплатному техническому обслуживанию для новых владельцев ноутбуков Zenbook и ROG.
Новые зарегистрированные пользователи, которые создали учетную запись на сайте Asus с 15 февраля по 31 марта 2025 года, могут бесплатно пройти ТО своих устройств. В рамках обслуживания ноутбук очистят от пыли, проведут профилактику системы охлаждения и заменят термопасту или термопрокладки.
Условия участия:
- Акция действует для ноутбуков ASUS Zenbook и ROG, купленных с 1 сентября 2024 по 31 марта 2025 года.
- Устройство должно быть зарегистрировано в учетной записи ASUS.
- Заявку на обслуживание необходимо оформить до 31 декабря 2025 года.
Сервис доступен через авторизованные центры Асус, а также с бесплатной доставкой Pick-up & Return.
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