Asus проводит бесплатное техническое обслуживание ноутбуков для новых пользователей

Asus запустила акцию по бесплатному техническому обслуживанию для новых владельцев ноутбуков Zenbook и ROG.

Новые зарегистрированные пользователи, которые создали учетную запись на сайте Asus с 15 февраля по 31 марта 2025 года, могут бесплатно пройти ТО своих устройств. В рамках обслуживания ноутбук очистят от пыли, проведут профилактику системы охлаждения и заменят термопасту или термопрокладки.

Условия участия:

Акция действует для ноутбуков ASUS Zenbook и ROG, купленных с 1 сентября 2024 по 31 марта 2025 года.

Устройство должно быть зарегистрировано в учетной записи ASUS.

Заявку на обслуживание необходимо оформить до 31 декабря 2025 года.

Сервис доступен через авторизованные центры Асус, а также с бесплатной доставкой Pick-up & Return.