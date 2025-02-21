Asus проводить безкоштовне технічне обслуговування ноутбуків для нових користувачів

Asus запустила акцію з безкоштовного технічного обслуговування нових власників ноутбуків Zenbook і ROG.

Нові зареєстровані користувачі, які створили обліковий запис на сайті Asus з 15 лютого по 31 березня 2025, можуть безкоштовно пройти ТО своїх пристроїв. У рамках обслуговування ноутбук очистять від пилу, проведуть профілактику системи охолодження та замінять термопасту чи термопрокладку.

Умови участі:

Акція діє для ноутбуків ASUS Zenbook та ROG, куплених з 1 вересня 2024 по 31 березня 2025 року.

Пристрій повинен бути зареєстрований в обліковому записі ASUS.

Заявку на обслуговування необхідно оформити до 31 грудня 2025 року.

Сервіс доступний через авторизовані центри Асус, а також із безкоштовною доставкою Pick-up & Return.