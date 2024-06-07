ASUS представила линейку комплектующих Prime для систем компактного форм-фактора NVIDIA SFF

ASUS объявила на Computex 2024 о выпуске новой линейки видеокарт ASUS Prime, включающей модели Prime GeForce RTX 4070 SUPER, Prime GeForce RTX 4070 и Prime GeForce RTX 4060 Ti. Они исполнены в стилистике популярной экосистемы ASUS Prime.

Модели видеокарт Prime GeForce RTX 4070 SUPER и Prime GeForce RTX 4070 подключаются к видеокартам RTX 4070 линейки ProArt, совместимым с программой NVIDIA GeForce SFF-Ready. 2,5-слотовые видеокарты Prime толщиной всего 50 мм и длиной 269 мм вписываются в рекомендованный NVIDIA формфактор для ПК SFF.

Каждая видеокарта Prime оснащена тремя вентиляторами Axial-tech с девятью лопатками. Задняя металлическая панель с вентиляционным отверстием работает в тандеме с вентиляторами. При небольших нагрузках и при низкой температуре в зоне графического процессора вентиляторы могут останавливаться, и система охлаждения будет работать в пассивном, полностью бесшумном режиме.

Экосистема Prime делает еще один шаг вперед с корпусом ASUS Prime AP201 формата microATX, боковая панель которого изготовлена ​​из закаленного стекла или сетчатой ​​боковой панелью. ASUS также анонсировала первый жидкостный процессорный кулер Prime AIO.

В семейство Prime также входят надежные блоки питания по доступной цене. Блоки питания ASUS серии Prime Gold доступны в версиях мощностью 750 и 850 Вт, обеспечивают полную модульность, соответствуют стандарту ATX 3.0, сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold и имеют восьмилетнюю гарантию. ASUS Prime Gold 750W обеспечивает всю необходимую мощность для видеокарт Prime GeForce RTX 4070 SUPER, Prime GeForce RTX 4070 или Prime GeForce RTX 4060 Ti.