ASUS представила лінійку комплектуючих Prime для систем компактного форм-фактору NVIDIA SFF

ASUS оголосила на Computex 2024 випуск нової лінійки відеокарт ASUS Prime, що включає моделі Prime GeForce RTX 4070 SUPER, Prime GeForce RTX 4070 і Prime GeForce RTX 4060 Ti. Вони виконані у стилістиці популярної екосистеми ASUS Prime.

Моделі відеокарт Prime GeForce RTX 4070 SUPER та Prime GeForce RTX 4070 підключаються до відеокарт RTX 4070 лінійки ProArt, сумісних із програмою NVIDIA GeForce SFF-Ready. 2,5-слотові відеокарти Prime товщиною всього 50 мм і довжиною 269 мм вписуються в рекомендований NVIDIA формфактор для ПК SFF.

Кожна відеокарта Prime оснащена трьома вентиляторами Axial-tech із дев’ятьма лопатками. Задня металева панель з вентиляційним отвором працює у тандемі з вентиляторами. При невеликих навантаженнях і при низькій температурі в зоні графічного процесора вентилятори можуть зупинятися і система охолодження працюватиме в пасивному, безшумному режимі.

Екосистема Prime робить ще один крок вперед з корпусом ASUS Prime AP201 формату microATX, бічна панель якого виготовлена ​​із загартованого скла або сітчастою боковою панеллю. ASUS також анонсувала перший рідинний кулер Prime AIO.

До сімейства Prime також входять надійні блоки живлення за доступною ціною. Блоки живлення ASUS серії Prime Gold доступні у версіях потужністю 750 та 850 Вт, забезпечують повну модульність, відповідають стандарту ATX 3.0, сертифіковані за стандартом 80 Plus Gold та мають восьмирічну гарантію. ASUS Prime Gold 750W забезпечує всю необхідну потужність для відеокарт Prime GeForce RTX 4070 SUPER, Prime GeForce RTX 4070 або Prime GeForce RTX 4060 Ti.