Asus NUC 15 Pro+ получил процессор Core Ultra 9 и поддержку 96 ГБ оперативной памяти

Asus представила новый мини-ПК NUC 15 Pro+, который сочетает компактные габариты и производительную аппаратную начинку. Устройство получило процессоры Intel Core Ultra, современные интерфейсы подключения и широкий выбор конфигураций.

Модель оснащена процессорами Intel Core Ultra 9 285H, Ultra 7 265H, а также вариантами Ultra 5 235H, 255H и 225H. Топовая версия обеспечивает производительность до 99 TOPS при выполнении задач, связанных с искусственным интеллектом. В устройстве предусмотрена поддержка до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-6400, два слота для RAM, а также возможность установки твердотельных накопителей M.2 2280 и M.2 2242 с интерфейсом PCIe 4.0.

Компьютер получил два порта Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort 2.1, два разъема HDMI 2.1, несколько USB-портов, включая USB 3.2 Gen 2 и USB 2.0, а также сетевые интерфейсы Ethernet 2.5 Гбит/с и Wi-Fi 7. Вариант с процессором Core Ultra 9 укомплектован блоком питания мощностью 150 Вт. В комплект поставки входит крепление VESA, позволяющее закрепить устройство за монитором.

Продажи уже стартовали, однако доступность устройства пока ограничена. В некоторых странах Европы базовую версию с процессором Intel Core Ultra 5 225H предлагают примерно за 600 евро, а в США цена стартует от 560 долларов.

Помимо нового мини-ПК, Asus недавно анонсировала линейку мониторов VU249HFI-W, VU279HFI-W и VU34WCIP-W. Они оснащены системой очистки воздуха, которая уменьшает количество аллергенов и пыли. Эти модели ориентированы преимущественно на офисное использование.