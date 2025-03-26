Asus NUC 15 Pro+ отримав процесор Core Ultra 9 та підтримку 96 ГБ оперативної пам’яті26.03.25
Asus представила новий міні-ПК NUC 15 Pro+, який поєднує компактні габарити та продуктивну апаратну начинку. Пристрій отримав процесори Intel Core Ultra, сучасні інтерфейси підключення та широкий вибір конфігурацій.
Модель оснащена процесорами Intel Core Ultra 9285H, Ultra 7265H, а також варіантами Ultra 5235H, 255H і 225H. Топова версія забезпечує продуктивність до 99 TOPS під час виконання завдань, пов’язаних із штучним інтелектом. У пристрої передбачена підтримка до 96 ГБ оперативної пам’яті DDR5-6400, два слоти для RAM, а також можливість встановлення твердотільних накопичувачів M.2 2280 та M.2 2242 з інтерфейсом PCIe 4.0.
Комп’ютер отримав два порти Thunderbolt 4 з підтримкою DisplayPort 2.1, два роз’єми HDMI 2.1, кілька USB-портів, включаючи USB 3.2 Gen 2 і USB 2.0, а також мережеві інтерфейси Ethernet 2.5 Гбіт/с і Wi-Fi 7. Варіант з процесором Cort Ultra 9. У комплект поставки входить кріплення VESA, яке дозволяє закріпити пристрій за монітором.
Продаж вже стартував, проте доступність пристрою поки обмежена. У деяких країнах Європи базову версію з процесором Intel Core Ultra 5225H пропонують приблизно за 600 євро, а в США ціна стартує від 560 доларів.
Крім нового міні-ПК, Asus нещодавно анонсувала лінійку моніторів VU249HFI-W, VU279HFI-W та VU34WCIP-W. Вони оснащені системою очищення повітря, яка зменшує кількість алергенів та пилу. Ці моделі орієнтовані переважно офісне використання.
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