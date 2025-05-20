Asus на Computex 2025: новинки периферии и мониторов

Подразделение Asus Republic of Gamers представило на Computex 2025 обновлённую линейку продуктов.. Презентация сопровождалась объявлением о сотрудничестве с профессиональным киберспортсменом Маттьё Эрбо, более известным под ником ZywOo, представляющим Team Vitality. Он будет участвовать в процессе разработки и тестирования новых устройств, включая клавиатуры.

Периферия Asus на Computex 2025

Одной из ключевых новинок стала клавиатура Asus ROG Falcata, конструкция которой предполагает разделение корпуса на две части. Это позволяет гибко настраивать расположение рук в зависимости от пользовательских предпочтений и геймерских сценариев. При необходимости можно использовать только левую часть устройства — такую конфигурацию особенно оценят те, кому важно освободить пространство для манипуляций мышью. В корпусе предусмотрен демпфирующий слой, а также мягкая подставка под запястья.

Модель оснащена магнитными переключателями Asus ROG HFX V2, поддерживающими горячую замену. Они рассчитаны на долговечность до 100 миллионов нажатий, а их чувствительность можно настраивать — от минимального хода в 0,1 мм до 3,5 мм. Клавиши изготовлены из поликарбоната и POM-пластика. Устройство защищено от пыли и влаги, опрос происходит с частотой 8000 Гц. Предусмотрена поддержка беспроводной связи по протоколу ROG SpeedNova 8K, а также режим работы через Bluetooth и USB. В клавиатуре реализованы дополнительные элементы управления, включая колесо и кнопку быстрого переключения режимов Rapid Trigger. Автономность устройства может достигать 610 часов.

В категории игровых мышей представлена модель Asus ROG Harpe II Ace — переработанный вариант Harpe Ace Aim Lab Edition. Обновление получило симметричный корпус, выполненный из бионийлона, что позволило снизить массу устройства и повысить устойчивость к механическим нагрузкам. Поверхность с матовой текстурой предотвращает скольжение, даже при интенсивном использовании. В конструкции усилены боковые панели.

Мышь получила оптический сенсор Asus ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 dpi и возможностью отслеживания движения на стеклянных поверхностях. Кнопки работают на базе оптических переключателей собственной разработки ROG. Конфигурация осуществляется через веб-интерфейс ROG Gear Link — установка программ не требуется. Как и клавиатура, мышь поддерживает беспроводную передачу данных по технологии ROG SpeedNova 8K.

Вместе с мышью был показан коврик Asus ROG Sheath II XXL, габариты которого составляют 900×400×3 мм.

Кроме периферии, были представлены игровые кресла — модели Asus ROG Courser и ROG Destrier Core. Обе новинки поддерживают гибкую настройку положения спинки, высоты, подголовника и подлокотников. Кресло Courser выделяется подсветкой по периметру. Модель Destrier Core поступит в продажу в чёрном и белом исполнении, последнее носит название Moonlight White.

Asus ROG Strix Ace XG248QSG

Кроме того на выставке Computex 2025 компания представила новый игровой монитор ROG Strix Ace XG248QSG, который позиционируется как самый быстрый дисплей в сегменте киберспорта. Модель получила 24,1-дюймовую панель Super TN с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления до 610 Гц.

В числе заявленных характеристик — время отклика 0,1 мс, технология уменьшения размытия изображения ELMB 2, а также покрытие цветового пространства DCI-P3 на уровне 90%. По утверждению компании, второе поколение ELMB позволяет снизить размытие без ощутимой потери яркости, что отличает его от предыдущей версии. Монитор также совместим с технологиями адаптивной синхронизации FreeSync Premium и G‑Sync Compatible.

Дисплей комплектуется подставкой с возможностью регулировки угла наклона и высоты, что должно обеспечить более удобное использование в соревновательных условиях. Информацию о стоимости и точной дате начала продаж ASUS обещает раскрыть позже, однако на рынок новинка, по предварительным данным, выйдет не раньше второй половины года.