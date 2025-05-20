Asus на Computex 2025: новинки периферії та моніторів20.05.25
Підрозділ Asus Republic of Gamers представив на Computex 2025 оновлену лінійку продуктів. Він братиме участь у процесі розробки та тестування нових пристроїв, включаючи клавіатуру.
Периферія Asus на Computex 2025
Однією із ключових новинок стала клавіатура Asus ROG Falcata, конструкція якої передбачає поділ корпусу на дві частини. Це дозволяє гнучко налаштовувати розташування рук залежно від користувальницьких уподобань та геймерських сценаріїв. За потреби можна використовувати лише ліву частину пристрою – таку конфігурацію особливо оцінять ті, кому важливо звільнити простір для маніпуляцій мишею. У корпусі передбачений шар, що демпфує, а також м’яка підставка під зап’ястя.
Модель оснащена магнітними перемикачами Asus ROG HFX V2, які підтримують гарячу заміну. Вони розраховані на довговічність до 100 мільйонів натискань, а їхню чутливість можна налаштовувати — від мінімального ходу 0,1 мм до 3,5 мм. Клавіші виготовлені з полікарбонату та POM-пластику. Пристрій захищений від пилу та вологи, опитування відбувається з частотою 8000 Гц. Передбачена підтримка бездротового зв’язку за протоколом ROG SpeedNova 8K, а також режим роботи через Bluetooth та USB. У клавіатурі реалізовані додаткові елементи керування, включаючи колесо та кнопку швидкого перемикання режимів Rapid Trigger. Автономність пристрою може досягати 610 годин.
У категорії ігрових мишей представлена модель Asus ROG Harpe II Ace – перероблений варіант Harpe Ace Aim Lab Edition. Оновлення отримало симетричний корпус, виконаний з біонійлону, що дозволило знизити масу пристрою та підвищити стійкість до механічних навантажень. Поверхня з матовою текстурою запобігає ковзанню навіть при інтенсивному використанні. У конструкції посилені бічні панелі.
Миша отримала оптичний сенсор Asus ROG AimPoint Pro з роздільною здатністю 42 000 dpi та можливістю відстеження руху на скляних поверхнях. Кнопки працюють з урахуванням оптичних перемикачів своєї розробки ROG. Конфігурація здійснюється через веб-інтерфейс ROG Gear Link – встановлення програм не потрібно. Як і клавіатура, миша підтримує бездротову передачу даних за технологією ROG SpeedNova 8K. Разом з мишею був показаний килимок Asus ROG Sheath II XXL, габарити якого становлять 900х400х3 мм.
Крім периферії, були представлені ігрові крісла – моделі Asus ROG Courser та ROG Destrier Core. Обидві новинки підтримують гнучке налаштування положення спинки, висоти, підголівника та підлокітників. Крісло Courser виділяється підсвічуванням по периметру. Модель Destrier Core надійде у продаж у чорному та білому виконанні, останнє зветься Moonlight White.
Asus ROG Strix Ace XG248QSG
Крім того на виставці Computex 2025 компанія представила новий ігровий монітор ROG Strix Ace XG248QSG, який позиціонується як найшвидший дисплей в сегменті кіберспорту.
У числі заявлених характеристик – час відгуку 0,1 мс, технологія зменшення розмиття зображення ELMB 2, а також покриття кольорового простору DCI-P3 на рівні 90%. За твердженням компанії, друге покоління ELMB дозволяє знизити розмиття без відчутної Premium та G‑Sync Compatible.
Дисплей комплектується підставкою з можливістю регулювання кута нахилу та висоти, що має забезпечити більш зручне використання у змагальних умовах.
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