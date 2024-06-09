ASUS на Computex 2024: сборка ПК и матплаты приправленные ИИ, память CAMM2 и компактные ПК Back-To-the-Future

ASUS на выставке Computex 2024 представила целый ряд инновационных концепций и будущих разработок, которые охватывают компьютеры с искусственным интеллектом (ШИ), прототипы материнских плат на базе платформ AMD и Intel, а также новые СРО.

Сборка ПК вместе с ИИ

ASUS сделала большой шаг вперед в создании компьютеров с искусственным интеллектом, используя возможности новейших тензорных ядер NVIDIA, интегрированных в видеокарты серии GeForce RTX 40. Эти ядра обеспечивают ускорение ШИ-задач и улучшают производительность в широком спектре приложений. Видеокарты серии GeForce RTX 40 от доступной ASUS Dual GeForce RTX 4060 до флагманской ROG Strix GeForce RTX 4090 оснащены современными аппаратными решениями для ИИ.

На графической платформе AMD, видеокарты серии Radeon RX 6000 и 7000 готовы к работе с искусственным интеллектом, что делает их достойным выбором для пользователей, которые ищут мощную и доступную технологию ИИ.

Так, компания ASUS продемонстрировала демоверсию ASUS AI BuildNavigator – инструмента, использующего искусственный интеллект для предоставления пошаговых указаний в процессе сборки ПК. Пользователи могут использовать голосовое управление, чтобы запросить помощь в выборе компонентов или поиска альтернатив.

Материнские платы

Материнские платы ASUS последнего поколения уже имеют встроенные функции для поддержки компьютеров с искусственным интеллектом. Серия ASUS Z790, включая ROG Maximus Z790 Dark Hero, предлагает интеллектуальные элементы управления, которые автоматически реагируют на данные мониторинга в режиме реального времени. Эти технологии включают:

AI Overclocking : Автоматический разгон процессора для достижения максимальной производительности.

: Автоматический разгон процессора для достижения максимальной производительности. DIMM Flex : Оптимизация настроек оперативной памяти для стабильной работы.

: Оптимизация настроек оперативной памяти для стабильной работы. AI Networking : Интеллектуальное управление сетевыми ресурсами.

: Интеллектуальное управление сетевыми ресурсами. AI Cooling II : Автоматическая настройка системы охлаждения для снижения шума и повышения эффективности.

: Автоматическая настройка системы охлаждения для снижения шума и повышения эффективности. Двустороннее AI-шумоподавление: Улучшение качества звука, уменьшая нежелательные шумы.

Платы поддерживают новейшие технологии DDR5 и PCIe 5.0, позволяющие пользователям использовать самую быструю память, накопители и видеокарты.

На выставке Computex 2024 компания ASUS демонстрировала материнскую плату ROG Maximus Hero BTF следующего поколения, которая будет совместима с новыми процессорами Intel, в том числе семейством Arrow Lake, ожидаемым во второй половине 2024 года. Как и у всех материнских плат формата BTF, ее разъемы скрыты на тыльной стороне.

Матплаты с CAMM2

ASUS также продемонстрировала решение по новому поколению модулей памяти CAMM2 от Kingston Technology и G.Skill. Многие аналитики отмечают потенциальные преимущества модулей CAMM2 для ноутбуков, но эти модули памяти можно использовать и в настольных ПК. Модули CAMM2 могут обеспечить производительность в двухканальном режиме, эквивалентную производительности двух модулей DIMM. Для материнских плат малого формфактора (SFF) это поможет сэкономить еще больше крайне необходимого пространства без ущерба для производительности.

ASUS заинтересована в высокой емкости CAMM2, особенно по сравнению с SO-DIMM. С микросхемами DRAM следующего поколения емкостью 32 ГБ CAMM2 может добиться максимальной емкости 128 ГБ на модуль. ASUS работает над концептуальной платой ROG Z790, которая может поддерживать CAMM2 со стабильной производительностью при частоте до 8000 МГц.

Системы жидкостного охлаждения

ASUS также представила новые процессорные кулеры и СРО, обеспечивающие эффективное охлаждение для современных высокопроизводительных систем. Эти кулеры разработаны с учетом потребностей пользователей в стабильности и эффективности охлаждения, что является важным аспектом для компьютеров с искусственным интеллектом и геймингом.

Прошлой осенью ASUS выпустила первую систему жидкостного охлаждения линейки ProArt: ProArt LC 420. Теперь ASUS предлагает новую СРО ProArt с наиболее распространенным 360-миллиметровым радиатором.

Системы жидкостного охлаждения ROG Strix LC III ARGB и ROG Strix LC III ARGB LCD оснащены электромотором, что обеспечивает максимальную эффективность охлаждения. Пользователи смогут выбирать между двумя вариантами дизайна этих СРО. Модель ROG Strix LC III ARGB LCD оснащена программируемым дисплеем на корпусе насоса, который отображает информацию о температуре, скорости вращения вентиляторов, напряжении и т.д.

Модель СРО ASUS Prime LC 360 ARGB LCD оснащена дисплеем, воспроизводящим данные мониторинга работы процессора и видеокарты в режиме реального времени, а ее радиатор оборудован высокопроизводительными последовательными вентиляторами, обеспечивающими отличное давление и поток воздуха.

Экосистема BTF

Экосистема компонентов для ПК BTF (Back-To-the-Future) открывает новые возможности проектирования персонального компьютера. BTF охватывает компоненты, созданные с использованием концепции скрытых разъемов, что представляет собой изменение парадигмы построения ПК. На стенде ROG на выставке Computex 2024 ASUS продемонстрировала два концептуальных сборника, построенных на основе BTF.

Первая – в корпусе ROG Z22 ITX. Этот уникальный концептуальный корпус полностью демонстрирует эстетику ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF. Он не только демонстрирует все преимущества дизайна BTF и невероятно облегчает замену видеокарты, но отделяет ее от других компонентов для улучшения охлаждения.

Благодаря трехкамерному построению корпуса, конструкции с открытой рамой и наклонной подставке ROG Z22 обеспечивает чрезвычайно мощное охлаждение.

Второй сборник – FF04 Pro MOD, созданный по заказу модером Xikii. Поскольку видеокарта BTF больше не требует отдельного подключения к блоку питания, Xikii смог интегрировать ее в ПК впечатляющим и инновационным способом, что позволило получить более аккуратную и обтекаемую систему. Такой ПК также очень мощный: несмотря на свой компактный 13-литровый объем, FF04 Pro MOD может похвастаться высокопроизводительным процессором и видеокартой.

Все это работает благодаря наружному 4,8-литровому блоку водяного охлаждения. В этом модульном устройстве 240-миллиметровый радиатор, водяной насос DDC и модуль регулировки потока работают в идеальной гармонии, обеспечивая отличный отвод тепла и бесшумную работу.