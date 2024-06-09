ASUS на Computex 2024: збірки ПК та матплати приправлені ШІ, пам’ять CAMM2 та компактні ПК Back-To-the-Future

ASUS на виставці Computex 2024 представила цілу низку інноваційних концепцій та майбутніх розробок, які охоплюють комп’ютери зі штучним інтелектом (ШІ), прототипи материнських плат на базі платформ AMD та Intel, а також нові СРО.

Збірка ПК разом з ШІ

ASUS зробила великий крок уперед у створенні комп’ютерів зі штучним інтелектом, використовуючи можливості новітніх тензорних ядер NVIDIA, інтегрованих у відеокарти серії GeForce RTX 40. Ці ядра забезпечують прискорення ШІ-завдань та покращують продуктивність у широкому спектрі додатків. Відеокарти серії GeForce RTX 40 від доступної ASUS Dual GeForce RTX 4060 до флагманської ROG Strix GeForce RTX 4090 оснащені сучасними апаратними рішеннями для ШІ.

На графічній платформі AMD, відеокарти серії Radeon RX 6000 та 7000 готові до роботи зі штучним інтелектом, що робить їх гідним вибором для користувачів, які шукають потужну та доступну технологію ШІ.

Так, компанія ASUS продемонструвала демоверсію ASUS AI BuildNavigator – інструмента, який використовує штучний інтелект для надання покрокових вказівок у процесі збирання ПК. Користувачі можуть використовувати голосове керування, щоб запросити допомогу у виборі компонентів або пошуку альтернатив.

Материнські плати

Материнські плати ASUS останнього покоління вже мають вбудовані функції підтримки комп’ютерів зі штучним інтелектом. Серія ASUS Z790, включаючи ROG Maximus Z790 Dark Hero, пропонує інтелектуальні елементи керування, що автоматично реагують на дані моніторингу в режимі реального часу. Ці технології включають:

AI Overclocking : Автоматичний розгін процесора для досягнення максимальної продуктивності.

: Автоматичний розгін процесора для досягнення максимальної продуктивності. DIMM Flex : Оптимізація налаштувань оперативної пам’яті для стабільної роботи.

: Оптимізація налаштувань оперативної пам’яті для стабільної роботи. AI Networking : Інтелектуальне керування мережними ресурсами.

: Інтелектуальне керування мережними ресурсами. AI Cooling II : Автоматичне налаштування системи охолодження для зниження шуму та підвищення ефективності.

: Автоматичне налаштування системи охолодження для зниження шуму та підвищення ефективності. Двостороннє AI-шумопридушення: Покращення якості звуку, зменшуючи небажані шуми.

Плати підтримують новітні технології DDR5 та PCIe 5.0, що дозволяють користувачам використовувати найшвидшу пам’ять, накопичувачі та відеокарти.

На виставці Computex 2024 компанія ASUS демонструвала материнську плату ROG Maximus Hero BTF наступного покоління, яка буде сумісна з новими процесорами Intel, зокрема сімейством Arrow Lake, що очікується у другій половині 2024 року. Як і у всіх материнських плат формату BTF, її роз’єм приховані на тильній стороні.

Матплати з CAMM2

ASUS також продемонструвала рішення щодо нового покоління модулів пам’яті CAMM2 від Kingston Technology та G.Skill. Багато аналітик відзначають потенційні переваги модулів CAMM2 для ноутбуків, але ці модулі пам’яті можна використовувати і в настільних ПК. Модулі CAMM2 можуть забезпечити продуктивність у двоканальному режимі, еквівалентну продуктивності двох модулів DIMM. Для материнських плат малого формфактора (SFF) це допоможе заощадити ще більше необхідного простору без шкоди для продуктивності.

ASUS зацікавлена ​​у високій ємності CAMM2, особливо в порівнянні з SO-DIMM. З мікросхемами DRAM наступного покоління ємністю 32 ГБ CAMM2 може досягти максимальної ємності 128 ГБ на модуль. ASUS працює над концептуальною платою ROG Z790, яка може підтримувати CAMM2 зі стабільною продуктивністю за частоти до 8000 МГц.

Системи рідинного охолодження

ASUS також представила нові процесорні кулери та СРО, що забезпечують ефективне охолодження для сучасних високопродуктивних систем. Ці кулери розроблені з урахуванням потреб користувачів у стабільності та ефективності охолодження, що є важливим аспектом для комп’ютерів зі штучним інтелектом та геймінгом.

Минулої осені ASUS випустила першу систему рідинного охолодження лінійки ProArt: ProArt LC 420. Тепер ASUS пропонує нову СРО ProArt із найбільш поширеним 360-міліметровим радіатором.

Системи рідинного охолодження ROG Strix LC III ARGB та ROG Strix LC III ARGB LCD оснащені електромотором, що забезпечує максимальну ефективність охолодження. Користувачі можуть вибирати між двома варіантами дизайну цих СРО. Модель ROG Strix LC III ARGB LCD оснащена програмованим дисплеєм на корпусі насоса, який відображає інформацію про температуру, швидкість обертання вентиляторів, напругу і т.д.

Модель СРО ASUS Prime LC 360 ARGB LCD оснащена дисплеєм, що відтворює дані моніторингу роботи процесора та відеокарти в режимі реального часу, а її радіатор обладнаний високопродуктивними послідовними вентиляторами, що забезпечують відмінний тиск та потік повітря.

Екосистема BTF

Екосистема компонентів для BTF (Back-To-the-Future) відкриває нові можливості проектування персонального комп’ютера. BTF охоплює компоненти, створені з використанням концепції прихованих роз’ємів, що є зміною парадигми побудови ПК. На стенді ROG на виставці Computex 2024 ASUS продемонструвала дві концептуальні збірки, побудовані на основі BTF.

Перша – у корпусі ROG Z22 ITX. Цей унікальний концептуальний корпус демонструє естетику ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF. Він не тільки демонструє всі переваги дизайну BTF та неймовірно полегшує заміну відеокарти, але відокремлює її від інших компонентів для покращення охолодження.

Завдяки трикамерній побудові корпусу, конструкції з відкритою рамою та похилою підставкою ROG Z22 забезпечує надзвичайно потужне охолодження.

Друга збірка – FF04 Pro MOD, створена на замовлення модером Xikii. Оскільки відеокарта BTF більше не потребує окремого підключення до блоку живлення, Xikii зміг інтегрувати її в ПК вражаючим та інноваційним способом, що дозволило отримати більш акуратну та обтічну систему. Такий ПК також дуже потужний: незважаючи на свій компактний 13-літровий об’єм, FF04 Pro MOD може похвалитися високопродуктивним процесором та відеокартою.

Все це працює завдяки зовнішньому 4,8-літровому блоку водяного охолодження. У цьому модульному пристрої 240-міліметровий радіатор, водяний насос DDC та модуль регулювання потоку працюють в ідеальній гармонії, забезпечуючи відмінне відведення тепла та безшумну роботу.